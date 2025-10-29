Duro golpe a cultura en el Biobio: tras 67 años cierra Corporación Cultural Artistas del Acero

La Corporación Cultural Artistas del Acero, tras 67 años de historia, comunicó este martes su cierre indefinido producto de una grave situación financiera, informó radio Biobio.

El hecho fue comunicado por Arnoldo Weber, gerente de la corporación, en nombre del presidente del directorio, Juan Carlos Pontti.

El comunicado indicó que la situación tiene su origen en la “grave situación financiera que está viviendo Artistas del Acero producto del cierre de Huachipato y de las circunstancias posteriores a ello“.

Por lo mismo, sostienen, se enfrentan a “un panorama muy adverso e insostenible para la corporación”.

“Por lo anterior, lamento profundamente informarles que el directorio ha tomado la decisión de cerrar la corporación y con ello suspender todas sus actividades a partir del 1 de noviembre del presente año“, reza el escrito.

“Esto significa que la corporación permanecerá cerrada de manera indefinida y que se procederá a organizar el cierre en el poco tiempo que se ha estimado”, finaliza el texto.

Reacción oficial

Tras el anuncio, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Biobío expresó “su profunda preocupación por el impacto que esta situación genera en la vida cultural de la región, en sus trabajadoras y trabajadores, en las familias que dependen de esta institución y en las miles de personas, especialmente niños, niñas y jóvenes, que han encontrado en este espacio oportunidades de formación, creación y participación artística”.

“El Ministerio de las Culturas ha sostenido un compromiso permanente con esta corporación, tanto a través de financiamiento anual, incluyendo su incorporación a la Glosa Presupuestaria, como mediante el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, que han permitido su continuidad en los últimos años. Es claro el aporte y relevancia de la Corporación Artistas del Acero, y precisamente por eso el Ministerio los está apoyando. Pero este apoyo solo va a funcionar si otras instituciones, tanto públicas como privadas, se suman en este esfuerzo”, indicó la declaración.

“La situación actual exige que todas las instituciones responsables del ecosistema cultural actúen en coherencia con su rol público. No puede ser que por procesos administrativos tengamos que vivir esta situación. La política tiene que tener vocación de resolver problemas, no de generarlos. La política no está llamada a dejar a familias sin trabajo: su responsabilidad es proteger y habilitar las condiciones para que la cultura siga viva”, agregó.

Según la Seremi, corresponde al Gobierno Regional del Biobío dar una respuesta administrativa oportuna que permita evitar el cierre de Artistas del Acero. El titular del GORE es Sergio Giacaman , cercano a Chile Vamos.

“Esperamos que esa respuesta sea rápida y efectiva, porque los procedimientos no pueden transformarse en una barrera que derive en pérdida de empleos, cierre de espacios culturales y retroceso en derechos culturales ya ejercidos por la comunidad”, señaló.

“Continuaremos colaborando en todas las gestiones que permitan evitar el cierre de Artistas del Acero. Al mismo tiempo, insistimos en que el Gobierno Regional debe adoptar medidas concretas y en tiempo oportuno para resguardar una institución que por más de seis décadas ha sido parte esencial del desarrollo cultural del Biobío”, concluyó.