Tiro de Gracia, La Pozze Latina y Bruno Borlone en Club Chocolate

Club Chocolate, Ernesto Pinto Lagarrigue #192, Recoleta



Jueves 6 de noviembre – 21:00 horas.

Tres referentes de la escena del hip hop compartirán escenario para ofrecer un show de larga duración: Tiro de Gracia, La Pozze Latina y Bruno Borlone.

Tiro de Gracia se ha consolidado como uno de los hitos del hip hop en Chile: su álbum debut “Ser Hümano!!” (1997) marcó un antes y un después en la escena local. Por su parte, La Pozze Latina es reconocida como una de las pioneras del género en el país, llevando el rap chileno a las radios y al primer plano a comienzos de los ’90. Y Bruno Borlone combina producción, DJing y espíritu de club, que completará esta triangulación de estilos urbanos.