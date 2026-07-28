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“Este mes y el próximo serán de malas noticias”: Gobierno anticipa deterioro del empleo en invierno MERCADOS

“Este mes y el próximo serán de malas noticias”: Gobierno anticipa deterioro del empleo en invierno

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

A días de una nueva medición del INE, el Ejecutivo atribuyó el deterioro esperado a la menor actividad invernal y respondió con subsidios y promesas de empleo vinculadas a obras públicas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
A días de una nueva entrega del INE, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que las próximas cifras laborales podrían profundizar el complejo escenario marcado por una desocupación de 9,4%. La Moneda responde con subsidios y promete cerca de 250 mil empleos asociados a infraestructura, Metro y ferrocarriles.
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El Gobierno comenzó a preparar el terreno para nuevas cifras negativas de empleo. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, advirtió este martes que las próximas mediciones del mercado laboral estarán golpeadas por la menor actividad de los meses de invierno.

“Probablemente este mes y el próximo sean de malas noticias”, afirmó tras reunirse con la directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en la antesala de un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadísticas.

El dato llegará después de que la tasa de desocupación alcanzara un 9,4% en el trimestre marzo-mayo, escenario que mantiene bajo presión a una administración que ha puesto la creación de empleo en el centro de su relato económico.

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Mas atribuyó parte del deterioro esperado a factores estacionales. “Estamos en pleno invierno, son meses de menor actividad”, explicó. Luego intentó matizar el diagnóstico: “Estamos trabajando para que sea lo menos malo posible, pero siempre visualizando que ya la economía está volviendo a andar”.

Daniel Mas se reunió con la directiva de la CPC para abordar el mercado laboral y la creación de empleo formal.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, coincidió con la preocupación por el aumento estacional del desempleo y apuntó a la necesidad de acelerar las inversiones. El Gobierno, por su parte, destacó las medidas de “Modo Empleo”, un paquete de subsidios e incentivos para empujar contrataciones junto al sector privado.

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La admisión de que vienen meses difíciles coincidió con el despliegue de una nueva promesa oficial: cerca de 250 mil puestos de trabajo vinculados a obras públicas, transportes y telecomunicaciones durante la administración.

El biministro de esas carteras, Luis de Grange, sostuvo que el plan de infraestructura contempla inversiones por unos US$15 mil millones en cuatro años y proyecta 180 mil empleos asociados a Obras Públicas. A ellos se sumarían otros 56.500 en Transportes y Telecomunicaciones.

La cartera apuesta especialmente por las líneas 7 y 9 del Metro de Santiago, la extensión de la Línea 6 y los proyectos ferroviarios de EFE. Sin embargo, se trata de puestos estimados para todo el período gubernamental y asociados a iniciativas que avanzarán en distintos plazos, por lo que difícilmente ofrecerán una respuesta inmediata a las malas noticias que el propio Ejecutivo anticipa para las próximas semanas.

Daniel Mas y Susana Jiménez exhibieron el lema “Activamos Modo Empleo” tras reunirse con la directiva de la CPC.

La Moneda busca así instalar dos mensajes simultáneos: que el deterioro inmediato responde al invierno y que la reactivación llegará de la mano de inversiones futuras. La próxima medición del INE mostrará si la estacionalidad alcanza para explicar el problema o si el mercado laboral continúa rezagado pese a las señales de recuperación que intenta transmitir el Gobierno.

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