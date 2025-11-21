Argentina Gabriela Cabezón gana National Book Award

Los Premios ‘National Book Awards’ han premiado a ‘The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother)’ de Rabih Alameddine y ‘Las niñas del naranjel’ -‘We Are Green and Trembling’ en inglés- de la argentina Gabriela Cabezón, como el mejor libro de ficción y la mejor obra traducida al inglés de 2025, respectivamente.

El máximo galardón de los ‘National Book Awards’ de USA, que entregaron esta noche sus galardones a las obras más destacadas editadas este año en Estados Uidos, ha sido para el escritor de origen libanés Rabih Alameddine, una obra en tono irónico que narra la vida de una familia libanesa a lo largo de seis décadas.

Alamedddine, afincado en Estados Unidos, es un laureado escritor con títulos tan conocidos como ‘El contador de historias’ o ‘La mujer de papel’.

La argentina Cabezón se ha alzado con el galardón a la mejor obra traducida al inglés -en este caso por Robin Meyers-, con una obra que revisa un personaje real de la colonización española, Antonio de Erauso, en un relato surrealista que combina la sátira y el universo ‘queer’.

El escritor de origen egipcio Omar El Akkad se ha alzado por su parte con el premio al mejor ensayo por ‘Algún día todo el mundo habrá querido estar siempre en contra’.

Afincado en Estados Unidos, el autor árabe inició este libro tras un tweet que comenzaba con las mismas palabras que el título del libro y que obtuvo 10 millones de visitas y en el que aborda lo que supone ser inmigrante en Occidente.

Patricia Smith se ha alzado con el premio en la categoría de poesía por ‘The Intentions of Thunder’, que reúne sus mejores poemas y otros nuevos, mientras que el premio para literatura juvenil ha sido para Daniel Nayeri ‘The Teacher of Nomad Land: A World War II Story’.

Los ‘National Book Awards’ son entregados por la National Book Foundation y este año celebran su 76 edición. El jurado ha elegido los galardones de entre un total de 49 finalistas.