Cinta sobre la dictadura de Stroessner será parte del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar

El Festival Internacional de Cine de Viña del Mar anunció la Competencia Iberoamericana de Largometraje Documental.

Seis obras provenientes de Paraguay, Perú, Colombia, Uruguay y Argentina conforman una panorámica diversa y crítica sobre el continente.

Son películas que dialogan con los archivos, los territorios, la historia política y las memorias íntimas, apostando por una cinematografía que combina el ensayo, la exploración sensorial y el compromiso social.

Desde la reconstrucción de materiales fílmicos desaparecidos durante una dictadura hasta la revisión poética de la historia del caucho o el retrato de quienes buscan amor en la calle, esta competencia reafirma el espíritu de FICVIÑA como un espacio que impulsa nuevas miradas autorales y promueve el intercambio entre distintas tradiciones documentales de Iberoamérica.

El 37° FICVIÑA celebra la potencia del documental iberoamericano con una competencia que atraviesa la historia, la identidad y los territorios, reafirmando su compromiso con la diversidad de miradas y la reflexión crítica que define al cine de nuestra región.

Películas en competencia

“Bajo las banderas, el sol”

(Paraguay, 2025 — Documental, 95’). Dirección: Juanjo Pereira

Tras el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, Paraguay se enfrenta a un vacío: la destrucción de su archivo fílmico nacional. A partir de cintas recuperadas dentro y fuera del país, la película reconstruye una historia silenciada, interrogando las imágenes oficiales y los intentos de borrar la memoria colectiva.

Se estrenó en Berlín y fue reconocida como Mejor Película en Bafici.

“La memoria de las mariposas”

(Perú, 2025 — Documental, 77’). Dirección y guion: Tatiana Fuentes Sadowski.

Desde los ecos del boom del caucho en la Amazonía peruana, la directora desentierra las historias olvidadas de Omarino y Aredomi. A través de un viaje sensorial que mezcla archivos, rituales y memorias personales, la película reflexiona sobre la reparación, el poder y el diálogo entre los vivos y los muertos.

Recibió una mención especial en la Berlinale.

“Forenses”

(Colombia, 2025 — Documental, 91’). Dirección y guion: Federico Atehortúa Arteaga

Tres relatos sobre la figura del desaparecido en Colombia se entrelazan en una exploración visual y ensayística. Desde la desaparición de un familiar del director hasta la labor de antropólogas forenses y la historia de una mujer transgénero olvidada por el Estado, Forenses reconstruye la identidad de un país marcado por la ausencia y la búsqueda.

Obtuvo el premio especial del jurado en Karlovy Vary.

“Buenos días, Wiraqocha”

(Perú, 2025 — Documental, 83’. Dirección y guion: Mauricio Godoy.

Cincuenta años después de la filmación de las luchas campesinas en el Cusco, un grupo de cineastas regresa a las comunidades para proyectar ese material y construir, junto a sus habitantes, una nueva película. El documental celebra la memoria colectiva y el poder del cine como herramienta de representación y resistencia.

“El amor duerme en la calle”

(Uruguay, 2024 — Documental, 89’). Dirección: Guzmán García.

A lo largo de un año, el film sigue cuatro historias de amor en situación de calle. Entre la precariedad y la ternura, la película muestra cómo, incluso en los márgenes de la ciudad, persiste la búsqueda del afecto y la dignidad.

“LS83”

(Argentina, Alemania, 2025 — Documental, 83’). Dirección: Herman Szwarcbart.

A partir de los recuerdos del escritor Martín Kohan y de un archivo inédito del noticiero de Canal 9 (1973-1980), LS83 reconstruye un período clave de la historia argentina. Entre lo íntimo y lo político, el film indaga en la relación entre la memoria personal y el discurso público.

Premiada en Bafici.