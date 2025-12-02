MUBI estrena cortometraje chileno premiado en Sundance

MUBI, la distribuidora global de películas, servicio de streaming y productora, anunció para este viernes el estreno en plataforma y nuevo artwork de AliEN0089, cortometraje de la directora chilena Valeria Hofmann, ganador del Premio Especial del Jurado a la Dirección Internacional en Sundance y del Grand Prix de la competencia Lab en Clermont-Ferrand.

Con una propuesta visual arriesgada que combina imagen real, animación y estética digital, AliEN0089 narra la historia de Sabina (Mariana di Girolamo), una joven gamer que denuncia el acoso que sufre en línea, desencadenando una serie de eventos que desdibujan los límites entre lo virtual y lo real.

Hofmann aborda temas contemporáneos como la violencia de género digital y la exposición en redes con un lenguaje innovador que interpela y perturba por igual.

“Ver una película en el cine siempre será lo ideal. Pero cuando la historia ocurre dentro de una casa, como AliEN0089, verla en un espacio doméstico crea un reflejo inesperado. En una plataforma puedes pausar, retroceder, repetir una escena. Gestos que podrían ser considerados anti cine permiten que la experiencia dialogue con tu propio entorno como una experiencia similar a Internet. De pronto la pantalla y tu casa se mezclan, al igual que le ocurre a la protagonista”, señala Valeria Hofmann sobre la llegada del cortometraje a Mubi.

Hofmann es cineasta y guionista chilena. Formada en cine experimental, ha colaborado con MAFI y ha desarrollado una obra que explora los cruces entre tecnología, cuerpo y política de lo cotidiano. AliEN0089 es su primer cortometraje de ficción de gran impacto internacional, consolidándose como una de las voces más innovadoras del cine chileno contemporáneo.

AliEN0089 cuenta con la actuación de Mariana di Girolamo y es una producción entre Mimbre Films (Chile) y Deptford Film en coproducción con Rei Cine (Argentina). La fotografía estuvo a cargo de Manuel Vlastélica, mientras que el montaje fue realizado por Javiera G. Oteiza. La animación y los efectos visuales fueron desarrollados por Team 23, aportando un lenguaje visual innovador que combina lo real y lo digital. Con una duración de 21 minutos, el cortometraje ofrece una experiencia intensa y envolvente que explora la violencia de género en entornos virtuales.