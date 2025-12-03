Delegación chilena participará de la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Desde el 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, Chile estará presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a través de una delegación compuesta por editoriales, empresas y destacadas autoras y autores nacionales.

Durante esta versión, la presencia chilena en la feria se enfocará en torno a tres ejes principales: la poesía, la narrativa contemporánea y el pensamiento científico, reflejando la diversidad y vitalidad de la creación nacional.

“Estar una vez más en Guadalajara es una oportunidad inigualable para seguir con la tarea de promover a los creadores y a las editoriales chilenas. La propuesta vigorosa y diversa de la comitiva, conformada por alrededor de 60 creadores y profesionales del Libro y la Lectura Guadalajara es una excelente vitrina para difundir el gran nivel alcanzado por la industria editorial chilena”, señaló la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Entre las variadas actividades a realizar en la feria se incluye un homenaje a Gabriela Mistral mediante un conversatorio en honor a los 80 años desde que recibió el Premio Nobel. En esta versión también se resaltará la figura de otro grande de las letras nacionales, como es Antonio Skármeta.

Actividades destacadas

Entre las actividades destacadas de la delegación, la poeta Verónica Zondek, participará en las Galas de El Placer de la Lectura, y en el Salón de la Poesía, reafirmando la relevancia de la poesía chilena como una de las tradiciones más sólidas del continente.

Asimismo, se rendirá homenaje a Gabriela Mistral, a 80 años de la obtención de su Premio Nobel, con el conversatorio ¿Cómo se lee a Gabriela Mistral hoy?, en el que las escritoras Sara Bertrand, Yenny Díaz y Verónica Zondek dialogarán sobre la vigencia de su pensamiento y la dimensión latinoamericana y política de su obra.

La narrativa chilena también tendrá una presencia central. El escritor Álvaro Bisama participará en el panel Latinoamérica Viva y en el encuentro Antonio Skármeta: un entusiasta de la literatura, junto a la escritora Bernardita Bravo y Vicente Neira, coordinador de Publicaciones y Fomento del Libro de la Universidad de Chile. Esta instancia estará dedicada a revisitar la vida y obra de uno de los autores más queridos y representativos de la literatura chilena contemporánea.

Por su parte, Andrés Montero formará parte del Encuentro Internacional de Cuentistas, compartiendo con narradores de distintos países de la región. Estas actividades consolidan la presencia de Chile en espacios emblemáticos de la feria, vinculando tradición y nuevas voces en diálogo con la literatura latinoamericana.

“Nuestra presencia en FIL Guadalajara es una oportunidad única para proyectar nuestra industria editorial en uno de los mercados más relevantes de habla hispana. En 2025, más de 79 empresas chilenas han exportado bienes editoriales, siendo México el tercer destino principal, y en servicios hemos alcanzado exportaciones por 4 millones de dólares, con un crecimiento del 15% en los últimos cinco años. Desde ProChile trabajamos para que editoriales, autoras y autores nacionales encuentren espacios de visibilidad y concreten vínculos comerciales que amplíen su alcance internacional, parte de nuestro compromiso con la diversificación de las exportaciones y la promoción de la riqueza cultural chilena en el mundo”, señaló el jefe del Departamento Economía Creativa de ProChile, Raúl Vilches.

En tanto el director de la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública, el embajador Mauricio Hurtado dijo que “Guadalajara es una vitrina clave para nuestro programa de apoyo a la traducción para editoriales extranjeras, Translating Chile, que hasta la fecha ha impulsado la publicación de 115 libros en más de 20 idiomas”.

“Esta participación además nos permite avanzar con fuerza hacia la Feria del Libro de Frankfurt 2027, donde Chile será País Invitado de Honor, con una amplia oferta de obras traducidas al alemán y otras lenguas. Con ello, reafirmamos nuestro compromiso con la diplomacia cultural pública, el diálogo y el intercambio internacional”, expresó.

La delegación nacional fue seleccionada a través de la Línea de Apoyo a la Difusión de Obras, Autores e Industria Editorial, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura (CNLL) y cinco convocatorias de ProChile orientadas a fortalecer la participación de editoriales regionales y de pueblos originarios.

Premio al Mejor Stand

Además, los organizadores del evento decidieran otorgarle, por segundo año consecutivo, el premio al mejor stand en la categoría de oro.

El stand chileno, de 96 m², contó con una imagen inspirada en los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral. La propuesta arquitectónica, que estuvo a cargo de ProChile, combina diseño hecho a medida, segmentación de espacios y una ambientación visual inspirada en la poetisa y escritora chilena, buscando facilitar el acceso y la experiencia del público, así como transmitir una identidad reconocible y coherente.

“Por segundo año consecutivo nuestro país es reconocido en la feria del libro más importante de Iberoamérica, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Recibimos este premio con mucho orgullo, ya que refleja todo el trabajo que los equipos desarrollan a nivel interinstitucional y la trayectoria que hemos recorrido conjuntamente en torno a un objetivo común, como lo es la internacionalización del libro chileno. Sin lugar a duda, esto también contribuye a proyectar una imagen país robusta y que, apuesta por su cultura, sus obras y autores, en el año que conmemoramos los 80 años de la entrega del Nobel de Literatura a Gabriela Mistral”, expresó la ministra Arredondo.

“Este tipo de reconocimientos valora el diseño del stand, pero también el esfuerzo colectivo entre sector público y privado para proyectar al país -y a su industria del libro- en mercados internacionales, consolidando su presencia y reputación más allá de las fronteras. El objetivo principal es que los pabellones sean espacios efectivos para la generación de negocios, sin perder la presencia de marca del sector privado ni la identidad visual que representa a Chile”, declaró el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

Delegación 2025

Invitados por el Consejo del Libro y la Lectura:

Álvaro Bisama

Bernardita Bravo

Felipe Court

Yenny Díaz

Andrés Montero

Millarca Valenzuela

Mujer Gallina (Sol Undurraga)

Verónica Zondek

Seleccionados a través de la Línea de Apoyo a la Difusión:

María de los Ángeles Quinteros Figueroa

Sara Bertrand Donoso

Judy Kaufmann Levy

Escrito con Tiza

Editora Zig-Zag

Asociación de Editores Independientes de Chile

La Bonita Ediciones

E-Books Patagonia

Agencia Puentes

La Pollera Ediciones

Vuelan Las Plumas

Fundación Ariaka

Invertido Ediciones

Paz Eugenia Corral Yagnam

Paulina Victoria Jara Straussmann

Editorial Banda Propia

Ediciones Metales Pesados

Libros Recrea

Ediciones Bastante

Editorial Pólvora

Vanessa Javiera Reyes Saldaña

Claraboya Ediciones

Editorial Muñeca de Trapo

Seleccionados ProChile:

Nifam Editorial

Juan Jacobo Tancara

Llama Sónica

Damabe grupo editorial

Editorial Rolando Martínez Trabucco

Tetrápodo Films

Cortada de Papel

Minilupa Limitada

Zuramerica Ediciones & Publicaciones

Mendozas (Cata Bu)

Talleres de Bolsillo

Editorial Antü

Editorial Cocorocq

Diseño Claudia Ortiz Robles

Contrahuella Editorial

Tierra Culta Editorial

Tala Ediciones

Agencia Llama negra

Satán Editores

Komorebi ediciones

Trafun Ediciones

Editorial 5 Sur

Los libros del Gato Caulle

Otros invitados:

Nona Fernández (invitada por Penguin Random House)

Vicente Neira (invitado por Universidad de Chile)

Isidora Sesnic (va por cuenta propia)