Cuarteto Vila cierra el Ciclo de música de cámara en la Gran Sala Sinfónica Nacional

La temporada de música de cámara de la Gran Sala Sinfónica Nacional cerrará su ciclo 2025 el próximo miércoles 10 de diciembre a las 19:30 horas con “Mujeres en la música”, un concierto a cargo del Cuarteto Vila.

El ensamble está integrado por Lucía Ocaranza y Fernanda Morris en violín – ambas integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional-, Daluz Sepúlveda en viola y Violeta Mura en violonchelo.

Formado en 2021 bajo el sello Aula Records de la Universidad de Santiago de Chile, el Cuarteto Vila nació con el objetivo de grabar obras de compositores jóvenes. A la fecha, ha registrado más de tres discos y ha ampliado su línea de trabajo combinando repertorio tradicional y música contemporánea, generando un diálogo constante entre lo clásico y lo moderno. Se han presentado en destacadas instancias como las Semanas Musicales de Frutillar y el Primer Festival de Música de Cámara en Chiloé, entre otros.

Lucía Ocaranza destaca el contraste entre tocar en una orquesta y hacerlo en un cuarteto: “Es algo fascinante y muy emocionante, porque nos saca de ese rol de tocar en fila, de ser 14 o 20 violines interpretando lo mismo en la orquesta, y nos pone en un rol más solista dentro del cuarteto. Al final, hacer música de cámara es ser un pequeño líder y solista dentro del grupo”, reflexiona.

El programa reúne obras de cuatro compositoras con lenguajes diversos que reflejan su tiempo, origen y visión artística.

“Sentimos que es nuestra labor rescatar la música de compositoras de fama internacional, creadoras de obras maravillosas que en su época fueron silenciadas”, añade Ocaranza.

El concierto abrirá con Dos movimientos para cuarteto de cuerdas de Rebecca Clarke (1886–1979), compositora, musicóloga y destacada violista inglesa, reconocida por integrar un cuarteto femenino y ser una de las primeras intérpretes orquestales profesionales de su tiempo.

Luego se interpretará Dark Energy, de la compositora canadiense Kelly-Marie Murphy, obra comisionada por la Banff International String Quartet Competition y la CBC para su edición 2007. Se trata de una pieza melódica que explora una amplia gama de colores instrumentales y crece en intensidad hasta ser absorbida por su propio impulso. “Una obra chispeante, maravillosa, muy eléctrica”, comenta Ocaranza.

El programa continúa con Juncos de Lluta, de la joven compositora chilena María Valenzuela. Escrita en 2025 y estrenada en el XXV Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile, la obra se inspira en el paisaje del Valle de Lluta y construye una textura sonora sutil y gestual, evocando la vitalidad del entorno.

El concierto culminará con el estreno en Chile del Cuarteto de cuerdas n.º 1 de la compositora polaca Grażyna Bacewicz (1909–1969), una de las figuras más influyentes de la música de su país en el siglo XX. La obra refleja su búsqueda de un lenguaje propio, combinando la disciplina de las formas clásicas con una energía vibrante y un material temático audaz.

Las entradas para este concierto están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.