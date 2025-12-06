Homenaje a Peña Hen: ceremonia celebra ley que creó “Día de las Bandas y Orquestas Juveniles”

Con el Teatro California como escenario y con la presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM), dirigida por Virginia Vergara e integrada por 60 niños de entre 8 y 14 años, este viernes la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, encabezó la ceremonia de promulgación de la ley que establece el 16 de octubre de cada año, como el “Día de las Bandas y Orquestas Juveniles Jorge Peña Hen”.

“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio nos sentimos profundamente orgullosos de promulgar este día, que rinde homenaje a las bandas y orquestas infantiles y juveniles, y, al mismo tiempo, al legado de Jorge Peña Hen, creador de la primera orquesta infantil de Chile y de Latinoamérica. Tener un día dedicado a el no solo honra su visión transformadora, sino que también nos invita a mantener viva su memoria a lo largo del país, promoviendo la formación cultural y acercando la música a niños y niñas de todos los lugares y especialmente a quienes viven en sectores populares”, sostuvo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

La aprobación de esta ley consolida el legado de Jorge Peña Hen como educador, músico y humanista, con alta sensibilidad social por los niños y jóvenes pobres apasionados por formarse en el arte musical.

“Ser parte de la a Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana y de FOJI ha sido una experiencia muy feliz. Me siento orgulloso de pertenecer a esta fundación. Además, me encantan las clases con los profesores porque son músicos destacados y aprendemos muchísimo de ellos. A todos los niños y niñas que sueñan con aprender música, los invito a ser parte de alguna orquesta, a que sigan sus sueños y que recuerden que nunca es tarde para aprender”, dijo Caled Arias, percusionista de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana.

Sobre la Ley

El pasado 17 de octubre el Senado aprobó con 22 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones el proyecto de ley que declara el 16 de octubre de cada año como el “Día de las Bandas y Orquestas Juveniles Jorge Peña Hen”. La iniciativa de la diputada Nathalie Castillo buscó reconocer el legado del maestro serenense en la formación musical de niños, niñas y jóvenes de sectores populares, así como su aporte a la educación artística de Chile y América Latina.

El respaldo a la iniciativa parlamentaria, además, implica un compromiso del Estado con la promoción de la cultura, la memoria y los derechos humanos.

“Las orquestas no son un lujo cultural, sino un verdadero motor de transformación social. En cada instrumento se cultivan la autoestima, la disciplina, la identidad y el sentido de comunidad. La Región de Coquimbo ha sido un ejemplo destacado de este camino: es una región pionera en formación musical, desarrollo de audiencias y circulación de elencos infantiles y juveniles, llevando talento a escuelas, barrios y espacios culturales. Esa es la esencia de democratizar el acceso al aprendizaje artístico. El sueño que nació bajo la inspiración de Jorge Peña Hen sigue siendo un faro para nuestro país”, señaló la diputada, Nathalie Castillo.

Según lo declara el propio proyecto de ley, la moción nació de una instancia de diálogos con diversos representantes de orquestas: Luis Guerra fundador de Academia de Música Pedro Aguirre Cerda; Cristian Monreal, de la Orquesta Sinfónica Universidad de la Serena; de la Fundación Sociedad Bach La Serena, Carmen Zamora y Manuel Figueroa, cofundadores y familia directa de Peña Hen.

Sobre Jorge Peña Hen

Jorge Peña Hen fue un referente latinoamericano en la difusión del arte musical y en la implementación de métodos pedagógicos colectivos, como el método Suzuki, que promovía el aprendizaje colaborativo y la democratización del acceso a la música docta.

Con apenas 22 años, fundó en la ciudad la Sociedad Juan Sebastián Bach (1950) y más tarde la Orquesta Filarmónica (1959). En 1964 impulsó la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, proyecto que marcó un precedente en la enseñanza musical y en el acceso cultural del país.

Tras el golpe de Estado de 1973, Peña Hen fue detenido y ejecutado el 16 de octubre por la comitiva militar conocida como la “Caravana de la Muerte”, encabezada por Sergio Arellano Stark, que asesinó a 75 prisioneros políticos en su paso por distintas ciudades de Chile. Los restos del maestro y de los otros 13 ejecutados fueron arrojados a una fosa común y hallados en 1998 en el cementerio municipal de la comuna.