La magia vuelve a las salas: Teatro Mori lanza su Especial de Navidad en diciembre

Este mes, Teatro Mori despliega un especial navideño que invita a sumergirse en mundos de fantasía, música y humor a través de tres obras que exploran la imaginación y los afectos en torno a una de las festividades más significativas del año.

La programación comienza con “La Suite de Cascanueces”, continúa con “Elfas de Navidad y la estrella de los deseos” y culmina con “Los duendes y un regalo para Santa”, configurando un recorrido que combina tradición y nuevas miradas.

La apertura del ciclo tendrá lugar los días 18 y 19 de diciembre en Mori Recoleta con “La Suite de Cascanueces”, interpretada por el Ballet de Arte Moderno (BAM). Esta versión incorpora una voz narradora que acompaña al público durante el primer acto, generando un puente entre la historia y la danza.

La pieza, inspirada en el cuento de E.T.A. Hoffmann, sigue a Clara en su viaje por el Reino de las Nieves y el Reino de los Dulces, con música de Tchaikovsky. “Queremos transportar al público a un universo de fantasía, magia y ensueño”, señala el director artístico Luis Duque.

El especial continúa en Mori Bellavista los días 19, 20 y 21 de diciembre, a las 18:30 horas, con “Elfas de Navidad y la estrella de los deseos”, obra familiar creada por la compañía La Creativa. El montaje presenta a un grupo de elfas que trabajan contrarreloj para asegurar que Santa pueda cumplir su misión, aunque un misterioso sabotaje amenaza con arruinar la noche mágica.

Catalina Silva, reconocida por su rol protagónico en la teleserie vertical de Canal 13 —”Mi boda es una trampa”—, encabeza el elenco. La obra pone el foco en la colaboración, la amistad y la creatividad como motores de la Navidad.

Respecto a la perspectiva femenina y colaborativa del montaje, la actriz Gabriela Ahumada explica que quisieron narrar la festividad desde quienes sostienen la magia sin ser el centro. El conflicto central, adelanta la compañía, no proviene de un villano tradicional, sino de una energía sutil alimentada por el olvido y los deseos vacíos. Esto obliga a las elfas a enfrentar desafíos que ponen a prueba su valentía y su capacidad de trabajar en equipo. Al finalizar cada función, los niños y niñas podrán fotografiarse con las elfas en el escenario.

Finalmente, el 20 y 21 de diciembre en Mori Vitacura será el turno de “Los duendes y un regalo para Santa”, montaje de Premiere Teatro. La historia sigue a cuatro duendes —Lila, Pipo, Tambo y Brilli— que descubren que el Viejito Pascuero le entrega regalos a todos, pero nadie le hace uno a él. Intentan entonces entregarle un obsequio inolvidable, aunque ponerse de acuerdo resulta un desafío lleno de enredos, humor y complicidades.

“El mejor regalo no es el perfecto, sino el que nace del amor”, comenta la directora Daniela Fernán. Con canciones navideñas como “Rodolfo el Reno”, “Campana sobre Campana” y “Jingle Bell Rock”, el montaje ofrece una experiencia luminosa especialmente pensada para todo público. La obra destaca la importancia de la colaboración y la generosidad como ejes del espíritu navideño. El elenco, integrado por cinco intérpretes, construye un relato dinámico que combina música, humor y emoción.

Con estas tres propuestas, Teatro Mori renueva su apuesta por las artes escénicas familiares, invitando a su público a vivir la festividad desde la imaginación, la ternura y el encuentro comunitario. Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster y boleterías físicas.

LA SUITE DE CASCANUECES

Día: 18 y 19 de diciembre

Hora: Jueves y viernes, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 64 minutos

Edad recomendada: Todo espectador

Ficha artística: Compañía: Corporación Ballet de Arte Moderno (BAM) | Director artístico: Luis Duque | Maestra repositora: Alexandra De León | Maestro de baile y bailarín: Diego Domínguez | Diseño escénico: Diego Urzúa | Elenco: Alonso Villanueva, Antonella Marconi, Belén Rivera, Diego Domínguez, Francisca Guajardo, Franco Flores, Jeason Taylor, Jordan Catalán, Jorge Rojas, Josefa González, María José Molina, María Rüth Tobella, Nerea Becerra, Renata Silva, Ricardo Arismendi, Sebastián Guzmán y Sofía Shaw.

Entradas: Ticketmaster

ELFAS DE NAVIDAD Y LA ESTRELLA DE LOS DESEOS

Día: Del 19 al 21 de diciembre

Hora: De viernes a domingo, a las 18.30 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 60 minutos

Edad recomendada: +3 años

Ficha artística: Autora: Margarita Ahumada | Directora: María Jesús Miranda | Elenco: Gabriela Ahumada, Camila Outon, Margarita Ahumada, Catalina Silva, Luna Martínez y María Jesús Miranda | Técnicos Francisco Kamei y Javiera Fernández |Producción: La Creativa Teatro.

Entradas: Ticketmaster

LOS DUENDES Y UN REGALO PARA SANTA

Día: 20 y 21 de diciembre

Hora: Sábado a las 18.00 hrs | Domingo a las 17.00 hrs

Lugar: Mori Vitacura

Duración: 55 minutos

Edad recomendada: Todo espectador

Ficha artística: Dramaturgia y dirección: Daniela Fernán | Compañía: Premiere Teatro | Elenco: María Ignacia Retamal, Daniela Fernán, Nicolás Muñoz, Matías Muñoz y Alexander Toloza | Sonido: Nancy Silva | Iluminación: Erick Mondaca | Diseño integral: Premiere Teatro | Productora general: Patricia Opazo.

Entradas: Ticketmaster