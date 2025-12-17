Argentina “Belén” y brasileña “El agente secreto” logran preselección de los Óscar

El suspense de terror y vampiros ‘Sinners’ y la segunda parte del musical ‘Wicked’ lideran las listas de los proyectos preseleccionados a los Óscar de esta edición, en la que figuran la española ‘Sirat’, la brasileña ‘The Secret Agent’ y la argentina ‘Belén’.

La Academia de Hollywood dio a conocer este martes a las películas elegidas para determinar los nominados en las 24 categorías de los Oscar, con ambas producciones encabezando la lista en 8 categorías, incluidas mejor casting, cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción original, sonido y efectos sonoros.

Muy de cerca sigue el filme de Netflix ‘Frankenstein’, del director Guillermo del Toro, que figura en seis listados, mientras que ‘One Battle After Another’, del aclamado Paul Thomas Anderson, se sitúa en cinco listas.

Los finalistas se desvelarán el próximo 22 de enero y los ganadores se darán a conocer el 15 de marzo de 2026 en la gala de los Óscar.

Argentina y Brasil en la carrera

La brasileña ‘The Secret Agent’ y la argentina ‘Belén’ lograron avanzar en la carrera por el Óscar al posicionarse entre las 15 obras precandidatas a mejor película internacional.

El suspense histórico, escrito y dirigido por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, también aspira a obtener una nominación de la Academia de Hollywood en el nuevo apartado de estos premios dedicado al casting.

‘Belén’, dirigida por la actriz Dolores Fonzi, presenta un drama inspirado en hechos reales basado en el libro ‘Somos Belén’ de Ana Correa.

La representante argentina sigue la estela de dramas sociales argentinos que han triunfado en los premios: su productora, K&S Films, estuvo detrás de ‘Argentina 1985’, que ganó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa en 2023.

‘Sirat’, el filme español, avanza con fuerza

La preselección de esta edición incluyó el título que representa a España, ‘Sirat’, la obra del director franco-gallego Oliver Laxe, que ha logrado colocarse en cinco categorías, algo histórico: mejor película internacional, banda sonora, sonido, casting y cinematografía.

El proyecto que representa a España en la carrera por el Óscar se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

‘Sirat’ sucede a ‘Saturn Return’, la obra de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez que se quedó a las puertas de la lista de finalistas en la pasada edición de los premios Óscar.

Asimismo, ‘The Quinta’s Ghost’, del español James A. Castillo, que recrea los últimos años de Francisco de Goya, se encuentra entre los preseleccionados en la categoría de cortometraje animado.

De ‘La Voz de Hind’ al drama de Palestina, Noruega y Francia

La brasileña, la argentina y la española competirán por conseguir una nominación a película internacional contra proyecciones que también han recibido el aplauso internacional, como la tunecina ‘The Voice of Hind’, el drama que reconstruye los últimos momentos de vida de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años, cuya desgarradora llamada de emergencia a la Media Luna Roja se hizo viral a principios de 2024.

También ‘Sentimental Value’, la apuesta de Noruega que aborda un drama familiar que se centra en los esfuerzos de un director por revivir su carrera artística y, al mismo tiempo, sanar las fracturas emocionales dentro de su propia familia.

El aclamado director iraní Jafar Panahi, se encuentra en este apartado con ‘It Was Just An Accident’, la representación de Francia; Corea del Sur con ‘No Other Choice’; y Palestina con ‘Palestine 36’, la obra dirigida por Annamerie Jacir, reconstruye la vida palestina bajo el Mandato Británico utilizando exclusivamente material de archivo anterior a 1948.

La presencia de Palestina en los Premios de la Academia marca un hito significativo, habiendo sido seleccionada y logrando la nominación final en dos ocasiones para la categoría de Mejor Película Internacional.

La lista la completan Alemania, (‘Sound of Falling’) la India (‘Homebound’), Iraq (‘The President’s Cake’), Japón (‘Kokuho’), Jordania (‘All That’s Left of You’), Suiza (‘Late Shift’) y Taiwán, con ‘Left-Handed Girl’, centrada en una joven estudiante que lucha por encontrar su lugar y afirmar su identidad dentro de un sistema educativo y familiar que favorece la conformidad.