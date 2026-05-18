RN propone fórmula por el Sence y Socialismo Democrático tensiona al gobierno

RN propone fórmula para mantener franquicia Sence

Renovación Nacional entregó al gobierno una propuesta para modificar la megarreforma y evitar la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, tras las críticas de la UDI y el Partido Republicano por el rechazo de sus diputados en la Comisión de Hacienda. El documento plantea modernizar el sistema: mantener el 1% para pymes, reducirlo a 0,75% para grandes empresas y acotar la oferta de cursos según pertinencia. Diego Schalper dijo que buscan incluir la fórmula en la Comisión de Trabajo y que sus opciones compensen los recursos que se pretendía ahorrar.

Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado

El Socialismo Democrático rechazó el emplazamiento del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien afirmó que los acuerdos con el bloque se ven subordinados por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Desde el PS, Daniel Manouchehri sostuvo que la reforma del gobierno no cuenta con su apoyo porque, a su juicio, no crea empleo, no activa inversión y abre riesgo fiscal. En el PPD, Héctor Ulloa acusó falta de disposición del Ejecutivo para escuchar y mejorar el proyecto. Desde la DC, Yasna Provoste e Iván Flores también marcaron distancia con la iniciativa.

Daniel Mas defiende megarreforma y pide no exigir más gestión

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la megarreforma del gobierno y pidió no exigir más gestión de la realizada en 67 días. En entrevista con Mesa Central, sostuvo que el país enfrenta una década de bajo crecimiento y que el Ejecutivo necesita destrabar inversión y acelerar permisos. Según dijo, la estrategia combina incentivos tributarios, subsidios al empleo para pymes y 14 medidas ambientales. El objetivo, afirmó, es pasar de 2% a 4% de crecimiento en el largo plazo y generar 300 mil empleos antes del fin del mandato.

Ministerio defiende reuniones de Lincolao con Google y Meta

El Ministerio de Ciencia aclaró que las reuniones vinculadas a la ministra Ximena Lincolao con Google y Meta se realizaron conforme a la normativa vigente y no infringieron la Ley de Lobby. La cartera respondió a un reportaje que apuntó a eventuales citas no registradas. Según el comunicado, el encuentro con Google fue técnico y operativo, sobre el correo institucional del ministerio, y no abordó temas comerciales ni regulatorios. Sobre Meta, afirmó que la empresa pidió una audiencia formal, pero Lincolao no asistió y la reunión quedó registrada con el entonces subsecretario.

PNL pide salida de subsecretario de DD.HH. por muerte de Podlech

El Partido Nacional Libertario pidió la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, tras la muerte del exfiscal militar Alfonso Podlech, quien cumplía condena en Colina 1 por el secuestro calificado de Jaime Eltit. Johannes Kaiser cuestionó al gobierno por no otorgar un indulto humanitario y sostuvo que Mira debía salir por su rol en la decisión. Es la primera solicitud de remoción de un integrante del gabinete de José Antonio Kast hecha por el PNL, colectividad de derecha que no integra el oficialismo.

Pavez descarta delación en indicación sobre migrantes

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la indicación sobre migrantes irregulares incluida en la Ley de Expulsiones y descartó retirarla, pese a la preocupación planteada por la ministra de Salud, May Chomali. Dijo que la norma busca agilizar procesos administrativos y facilitar notificaciones de órdenes de expulsión, ante dificultades advertidas por la PDI para concretarlas. Pavez aseguró que no existe obligación de reportar o denunciar desde hospitales o colegios, y que solo se pedirían datos de contacto para procesos específicos.

PP gana en Andalucía y deja al PSOE en su peor resultado

El Partido Popular de Juanma Moreno ganó ampliamente las elecciones autonómicas de Andalucía con 53 diputados, pero quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que deberá negociar con Vox para gobernar. Con más del 98% escrutado, el PSOE de María Jesús Montero obtuvo 28 diputados y sufrió su peor resultado histórico en la comunidad. Vox subió a 15 escaños y quedó como pieza clave para la investidura. Adelante Andalucía avanzó a 8 diputados y Por Andalucía quedó con 5. El PP ganó en las ocho provincias andaluzas.

Bolivia pide a Petro no intervenir tras dichos sobre insurrección

La Cancillería boliviana rechazó las declaraciones de Gustavo Petro, quien afirmó que Bolivia vive una “insurrección popular” por las protestas que exigen la renuncia de Rodrigo Paz. El gobierno pidió respeto al principio de no injerencia y dijo que los desafíos internos deben resolverse dentro del orden constitucional y mediante diálogo. Las movilizaciones y bloqueos, impulsados por campesinos, la COB y otros sectores, se oponen a reformas económicas. Tras enfrentamientos por un corredor humanitario, el Ejecutivo replegó fuerzas y llamó a conversar, pero el principal sector campesino no asistió.