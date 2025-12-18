A los 67 años fallece Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80

Este jueves la agrupación Chile Actores dio a conocer la muerte de uno de los artistas más relevantes de la contracultura en la década de los 80. El actor, performer, director, dramaturgo y gestor cultural Vicente Ruiz, falleció a los 67 años.

Vicente Ruiz fue una de las figuras más emblemáticas de la escena underground de la década de los ochenta, cuando trabajó en colaboración con la actriz Patricia Rivadeneira, quien protagonizó la mayoría de sus performances.

Una de sus obras más conocidas fue la performance “Por la Cruz y la Bandera” que realizó en 1992 en el Museo de Bellas Artes, donde la actriz se desnudó y fue crucificada. Esta presentación remeció a los medios locales tanto por la exhibición del cuerpo como por su irreverencia al reproducir la imagen de la crucifixión.

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Vicente Ruiz, icónico artista de la contracultura durante la década de los años 80. Su trabajo se desplegó en la performance, la actuación, la danza, el teatro, el audiovisual y la creación multimedia. En estos ámbitos se desempeñó como actor, director, profesor, dramaturgo y gestor cultural”, dice el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

En enero de 2025, el artista donó más de 500 documentos a la Biblioteca Nacional de su colección personal. Su legado completo será resguardado por la Fundación Vicente Ruiz Maturana.

La despedida de Vicente se realizará en Los Misioneros 2176, Providencia. “Un abrazo sentido y cariñoso a todas las personas que sienten su partida”, indicó Chile Actores.

