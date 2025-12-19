Festival Teatro a Mil en Chile anuncia más de 89 espectáculos de 16 países en enero

El Festival Internacional Teatro a Mil presentó su programación 2026, que se desarrollará entre el 3 y el 25 de enero y reunirá 89 espectáculos de sala y calle provenientes de 16 países de Europa, Asia y América, con estrenos imperdibles, un foco especial en Brasil, invitados internacionales y un fuerte énfasis en la multidisciplinariedad.

La 33ª versión del certamen, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, abarca una amplia variedad de disciplinas: teatro contemporáneo y físico, pasacalle, circo, danza, música, performance, ópera, teatro de títeres y teatro pansori tradicional de Corea. Este año, la atención estará puesta en los nuevos lenguajes escénicos y su cruce con la tecnología, así como en propuestas que dialogan con la memoria y la identidad, interpelando especialmente a las audiencias más jóvenes.

El Festival Internacional Teatro a Mil tendrá como lema “SÍ IMPORTA”, reafirmando que la cultura y las artes escénicas juegan un papel crucial en la construcción de una sociedad democrática, segura y digna.

Sobre esta nueva edición Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil, comentó: “Cada año pensamos en un nuevo festival que programe aquello que hay que ver, que recoja lo que los y las artistas nos quieren decir, que dé cuenta de nuevas miradas y de aquellos lenguajes emergentes que van conectando con nuestra sociedad. Cada año nos preguntamos: ¿qué quiere comunicar el Festival a sus públicos? Este año el llamado es ‘Sí importa”, porque queremos hacer presente que las artes son fundamentales para la vida de las personas, para provocar el encuentro y reconocernos en nuestra humanidad. En tiempos de guerras, de violencia, pero también de innovación, de búsquedas y de esperanza, la presencia de la cultura, no da lo mismo. ¡Sí importa!”

“Por 27 años, Escondida | BHP apoya a Teatro a Mil porque consideramos que es un verdadero tesoro de nuestro país. Tiene un valor tangible, pues más de 14 millones de personas han sido espectadores todos estos años; y también intangible, regalando esta fiesta de creatividad de manera gratuita al 80% del público. Teatro a Mil es patrimonio de todos los chilenos, una joya que debemos cuidar y que ojalá más organizaciones y empresas apoyen para que este rito anual de las artes perdure en el tiempo y trascienda generaciones”, señaló Ximena Ossa, Directora de Asuntos Corporativos de BHP Latinoamérica.

El Festival rendirá homenaje al psiquiatra, dramaturgo y escritor Marco Antonio de la Parra, por su influyente trayectoria en las artes escénicas, con más de 100 obras estrenadas. Dos de ellas estarán presentes en esta edición: Mr. Shakespeare, dirigida por Pablo Schwarz, y La pequeña historia de Chile, bajo la dirección de Francisco Krebs.

Grandes invitados internacionales

El festival trae nuevamente una fuerte programación gratuita en comunas de la Región Metropolitana y otras ciudades del país. Entre ellas, sobresale el regreso de Royal de Luxe, compañía francesa creadora de La Pequeña Gigante, que presentará Apesanteur, un espectáculo gratuito que transportará al público a un viaje entre el sueño y la realidad con estética de thriller nórdico, humor e ingenio.

La programación de calle también incluye propuestas de Corea del Sur (TR-Edition: Life is but a dream), España (Su Talka, Mr. Bo, Embolic); Brasil (Caos en el trópico) y Chile (Océano. Los peces inundan la calle).

En sala, destacan La Distance (Francia–Portugal) de Tiago Rodrigues, el teatro pansori Munjeon Bonpuri de la compañía coreana Pansori Azit Nohlaebox, y la ópera Lullaby (Países Bajos), dirigida por Sjaron Minailo con texto del dramaturgo chileno Guillermo Calderón. A estos nombres se suman los espectáculos ya anunciados: Tengo miedo torero (Italia), presentada por el Piccolo Teatro di Milano; A Macbeth Song (España–Reino Unido), de The Tiger Lillies junto a La Perla 29; y la obra de danza y música MÁM (Irlanda), de la compañía Teaċ Daṁsa, que marca la primera participación de Irlanda en el Festival.

Latinoamérica en el centro

El festival reafirma su compromiso con Latinoamérica, presentando lo mejor de la escena de Brasil, Argentina, México y Chile. Destaca el estreno mundial Existen muchas formas de llegar a la costa (México) y la producción Vania, de Guillermo Cacace con elenco de la ciudad de Antofagasta.

Como parte de la programación nacional, se estrenarán montajes en alianzas con diferentes salas de Santiago y regiones, como Historia de un jabalí (O algo de Ricardo) (Cristian Plana), Acreedores (Alexis Moreno) y Ütrüf Tripay(Paula González).

Además, se reestrenarán obras que se han destacado en la cartelera nacional por el uso nuevos lenguajes escénicos. Esta selección estuvo a cargo por un jurado de Santiago, Antofagasta, Valparaíso y Concepción. Las obras de Santiago seleccionadas son: Ada (Tomás O’Ryan), Cautivo (lado A) (Andreína Olivari), Conty (Carlos Briones), Flora y Flora (Javiera Mendoza), Luisa de América (Martín Erazo), MUTE (Melchor Pino), Re-producirse(Catalina Bize), Restos Perceptivos (Paulina Mellado y Sebastián de la Cuesta), Seminario: Sentimiento Aristocrático(Ignacia Agüero), Tú caminas sin parar y yo me pierdo cosas vivas (Camila Cannobbio y Daniela López Peña), Vivir Juntas (Carla Romero) y Yacimiento (Camila De la Jara y Andrea Gómez). En Antofagasta: La Contadora (Pamela Meneses), La muerte es un desierto (Lorena Martínez De Juan), Amonite, testigo del tiempo (George Tuohy). En Valparaíso: La Invivible (Franco Oviedo) y El gigante egoísta (Víctor Quiroga). En Concepción: ¿Cómo vivir en un planeta herido? (Francisca Aravena) y Cambio de turno (Pablo Villablanca).

Descentralización e internacionalización

La existencia del Festival hace posible que grandes espectáculos internacionales no se presenten solo en Santiago, sino que lleguen a regiones. Este año vuelve Antof a Mil, Valpo a Mil, Conce a Mil y por segundo año consecutivo regresa Iquique a Mil, con el apoyo de TECK. Más de 20 espectáculos nacionales y del mundo recorrerán el país, sumando producciones locales y activando múltiples territorios al interior de cada región.

Aunque el Festival Teatro a Mil es mucho más que una suma de espectáculos: es un punto de encuentro entre artistas, públicos y comunidades, un espacio donde la ciudad se transforma en escenario y el arte se vive como experiencia colectiva. Además de la programación artística, el festival tiene dos componentes esenciales: se desarrollarán como todos los años LabEscénico, instancias de formación, mediación y reflexión que, entre otros, desarrolla Pequeñas Audiencias nutriéndose en enero del Programa Teatro en la Educación, y Platea 26, encuentro profesional que es la puerta sur a América Latina posicionando con eficacia las artes escénicas del continente en el mundo.

El Festival Internacional Teatro a Mil es un proyecto colaborativo, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP, acogido a Ley de Donaciones Culturales, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y UNESCO, y tiene como sede oficial GAM.