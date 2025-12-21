Muere Julio Zegers, cantautor chileno y doble ganador del Festival de Viña del Mar

Este domingo se informó el fallecimiento del cantautor chileno Julio Zegers, a los 81 años. La noticia fue confirmada por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), entidad que destacó su aporte a la música nacional y su trayectoria como compositor e intérprete.

Zegers fue ampliamente reconocido por ser el autor de Los Pasajeros, una de las canciones más recordadas del repertorio chileno, y por haber ganado en dos ocasiones la competencia internacional del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en 1970 y 1973.

Nacido en una familia ligada al canto, Zegers inició tempranamente su vínculo con la música, aunque tras finalizar la enseñanza media optó por estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso. Su primer reconocimiento relevante llegó en 1968, cuando Gloria Simonetti obtuvo el segundo lugar en Viña con Para Cuando Vuelvas, canción de su autoría.

El triunfo individual llegaría dos años más tarde, con Canción a Magdalena, galardonada como mejor canción internacional en 1970. Aunque en ese período no contemplaba volver a competir en el certamen, en 1973 regresó al escenario viñamarino y obtuvo un nuevo primer lugar con Los Pasajeros, tema que compuso mientras residía en Brasil y que terminó de desarrollar en Italia antes de su presentación en Viña.

Tras el Golpe de Estado de 1973, Julio Zegers se consolidó como una figura relevante del llamado “canto nuevo”, movimiento musical que emergió como respuesta cultural a la dictadura militar. En esa etapa destacó con composiciones como A Rapa Nui, Ancho camino, Barcos de papel, Caminando, Canción del carpintero y Un día feliz, obras marcadas por una mirada poética sobre lo popular y la naturaleza.

En 1985 lanzó el álbum Que vivan los que regresan, tras lo cual orientó gran parte de su actividad profesional al ámbito de la publicidad, donde creó una agencia y desarrolló numerosos jingles. Su último trabajo discográfico fue Canciones de Autor, publicado en 2006.

En reconocimiento a su influencia y legado en la música chilena, especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, la SCD lo distinguió en 2022 con el título de Figura Fundamental de la Música Chilena. Su muerte cierra el capítulo de uno de los autores más representativos de una generación que marcó la historia cultural del país.