PC llama a una autocrítica amplia para enfrentar el nuevo ciclo político

La mañana de este domingo, el Partido Comunista entregó oficialmente las resoluciones emanadas de su X Pleno del Comité Central, instancia en la que la colectividad abordó el escenario político nacional tras las elecciones presidenciales y delineó sus proyecciones para el periodo que se abre con el cambio de gobierno.

Desde el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), el presidente del partido, Lautaro Carmona, encabezó la exposición de las conclusiones, acompañado por la secretaria general Bárbara Figueroa y el integrante del comité político Juan Andrés Lagos.

En su intervención, Carmona destacó en primer término el rol de Jeannette Jara, subrayando su desempeño como candidata de una coalición más amplia que el propio Partido Comunista. No obstante, rápidamente situó el foco en el resultado del balotaje del 14 de diciembre, calificándolo como una “dura derrota político-electoral” para la izquierda.

“El dato duro está ahí”, sostuvo Carmona, reconociendo sin matices el triunfo de José Antonio Kast y señalando que el resultado “marca la política nacional”. En ese contexto, afirmó que el PC buscará afinar, junto a otras fuerzas políticas, propuestas de justicia social que permitan articular una respuesta clara frente al nuevo escenario.

Respecto a las causas del revés electoral, el timonel comunista fue enfático en que no existe un solo factor explicativo. A su juicio, la derrota responde a elementos multifactoriales que incluyen tanto errores propios del partido como problemas de coordinación en la coalición y dificultades para lograr una mayor sintonía entre la plataforma programática y las expectativas ciudadanas.

Carmona mencionó además la tensión entre la campaña presidencial y el ejercicio del gobierno en funciones, señalando que existe expectativa social por conocer si se pudo haber hecho más desde la gestión gubernamental para fortalecer la candidatura oficialista. A ello sumó el contexto internacional, aludiendo a lo que describió como una ofensiva política y geopolítica de Estados Unidos en América Latina, que —según planteó— también incide en los procesos electorales de la región.

En cuanto a las proyecciones, el presidente del PC sostuvo que el partido enfrenta el desafío de mejorar sustantivamente su capacidad comunicacional, con el objetivo de llegar a mayorías sociales y, al mismo tiempo, recoger nuevas demandas desde la ciudadanía organizada. En esa línea, anticipó la construcción de una plataforma política que permita ejercer una oposición democrática, firme y propositiva frente al próximo gobierno.

“Vamos a interactuar representando demandas legítimas de la gente”, afirmó Carmona, subrayando que el partido se autoimpone una alta exigencia para enfrentar el ciclo que se inicia el 11 de marzo. Con ello, el Partido Comunista busca reordenarse tras la derrota y redefinir su rol político en un escenario marcado por el avance de la derecha y el inicio de una nueva etapa en la política chilena.