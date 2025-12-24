Director de Festival de Cine de Ñuble: “Tenemos la responsabilidad de seguir mostrando cine chileno”

Ya se comienza a sentir en el ambiente el aroma a lo mejor del cine chileno, que la comunidad ñublensina podrá disfrutar entre el 13 y el 17 de enero, cuando se realice la séptima versión del Festival de Cine Nacional de Ñuble. Consolidado como una actividad imperdible del verano regional y con una alta convocatoria de público, el certamen vuelve este 2025 con nuevas propuestas y expectativas renovadas, informó Aquí Ñuble.

En ese contexto, Aquí Ñuble conversó con el director del festival, Pablo Calisto, para conocer los énfasis, las novedades y los desafíos que marcarán esta próxima edición del evento cinematográfico.

“Cuando partimos, no proyectábamos que esto iba a ser algo tan lindo, y gracias a la respuesta de la comunidad, en las últimas ediciones hemos tenido salas llenas y un recibimiento increíble al cine chileno. Ante eso, no nos queda más que la responsabilidad de seguir mostrando nuestro cine y por eso las expectativas apuntan a seguir llenando las salas y mantener esa respuesta del público de entre 200 a 300 personas por función”, cuenta.

Todas las películas del festival, tanto largometrajes como cortometrajes, serán presentadas por sus propios equipos realizadores. Así que hay que estar atentos porque en las próximas semanas se entregará la cartelera oficial y varias novedades que trae consigo este magno evento del séptimo arte.

“Es muy motivante que la gente vaya a ver una película y tenga oportunidad de compartir con sus actores, realizadores, productores y directores. También tenemos las funciones de cine al aire libre en las distintas comunas de la región, películas que también van a ser presentadas por sus realizadores y vamos a volver a tener también Denominación de Origen para algunas comunas, la que será presentada por Luisa Barrientos, que es su protagonista”, comenta.

Además de subrayar la expectación que trae consigo el programa Escuela de Cine para Niños, que tendrá su quinta edición con la creación de piezas audiovisuales por parte de los propios pequeños, también hay novedades con el programa Cine + Música, uno de los espacios más esperados por la comunidad.

“Por supuesto que vamos a mantener el programa Cine + Música que hemos hecho en versiones anteriores a las afueras del Teatro Municipal y donde siempre traemos grandes artistas de la escena nacional. Sin embargo, este año lo vamos a extender por dos días (viernes y sábado) con artistas que pronto daremos a conocer”, dijo Calisto.