Director de ‘Homo Argentum’, filme alabada por Milei: “Hay mucha hipocresía de los artistas”

Los cineastas Gastón Duprat y Mariano Cohn estrenan en España su película ‘Homo Argentum’ este jueves 25 de diciembre, día de Navidad. Se trata de la cinta argentina alabada por el presidente Javier Milei por “dejar en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, tal y como reflejó en su perfil de X el pasado mes de agosto, cuando se estrenó en su país.

“Argentina está en crisis desde que yo nací y ya soy grande que tengo 55 años. No es una novedad para mi, pero sí puedo decir que hay mucha hipocresía de los artistas. Mucha”, asegura Duprat en una entrevista con Europa Press, en la que también participa su compañero Mariano Cohn.

Los realizadores argentinos retratan a lo largo de 16 pequeñas historias, o como ellos denominan “viñetas”, el momento de Argentina y algunos perfiles que se asocian a su ciudadanía, a través del actor Guillermo Francella –encargado de protagonizar a todos los personajes protagonistas– .

Así, a través de esos episodios, los directores utilizan el humor y el sarcasmo para abordar la emigración de los jóvenes a Europa, la desigualdad social, la falsa caridad, la inseguridad en las calles o el turismo, entre otros. “Queríamos reflejar algunos discursos comunes en Argentina, más propios de Buenos Aires que de todo el país. No queríamos hacer un retrato cabal sino una mirada propia, un recorte”, asegura Cohn.

“La película transita sobre una cornisa que a nosotros nos interesaba explorar y trabajar, que es el tema de la incorrección. En una época de demasiada solemnidad, demasiada certeza y demasiada corrección política, la película viene a ser un pequeño aporte, con humor siempre, y una mirada diferente de temas que son recurrentes que exceden lo argentino, que también la aplican en España o en el país del mundo”, ha explicado Cohn.

Durante la entrevista, ambos directores aseguran que no se esperaban el revuelo conseguido en Argentina, donde “todo el mundo discutía a favor o en contra”. “Había ofendidos por todos lados, se ofendían los directores de cine por la viñeta del realizador, se ofendía la Iglesia, los políticos, pero a la vez mucha gente la defendía. Fue espectacular porque más allá del debate está espectacular que una película salga de la sala de cine y se pase a debatir como un país”, han remarcado.

“Esperábamos que la película generase cierta controversia, pero no en estos niveles astronómicos que es lo que sucedió. Para nosotros, como directores de cine y como artistas, es lo mejor que le puede pasar a una obra, porque quiere decir que eso está vivo, que trasciende el micromundo, que es el mundo del cine. Si puede servir para algo, para conversar o discutir, está buenísimo”, defiende Cohn.

La defensa de Milei

Al estrenarse ‘Homo Argentum’ en Argentina, el presidente Javier Milei publicó en su perfil de X un texto a modo de crítica cinéfila. En ella, ensalzaba a la película por ser una “disonancia cognitiva en el corazón woke” y argumentaba que los personajes de Francella dejaba “en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”.

“Cuanto mayor es la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)”, afirmaba el presidente de Argentina.

Milei manifestó que si dolía la película era porque “les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son” y añadía que estaba “casi de más” decir que les duele “el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

Sobre esta defensa, Cohn recoge la opinión de Milei como una más dentro de las que pueden tener los dos millones de espectadores que ha cosechado la película en Argentina y defiende que “es bueno que cada uno opine lo que quiera”. “Es una película para opinar. No filmamos certezas”, subraya.

Ambos directores se definen como “progres” por su manera de vivir y por sus gustos estéticos. Por ello, creen que pueden criticar el mundo ‘woke’ “con mucha autoridad”. “Criticamos ese cuerpo de ideas porque lo conocemos bien porque es el mundo en el que estamos. Si esas ideas fueran incriticables sería una cárcel”, afirman ambos.

Por último, aseguran que el “cacheo ideológico” o buscar la afiliación política en una obra es una “taradez” y ponen de ejemplo su trayectoria a quienes denuncian el desmantelamiento del cine argentino.

“Venimos haciendo películas que tienen cierta coherencia y que tocan temas que son recurrentes en nuestra obra. De hecho, esta película dialoga con las otras un montón desde antes que exista la palabra ‘woke’. Nos tiene sin cuidado y vamos a filmar igual. Nunca fue un obstáculo conseguir el financiamiento o no financiamiento del Estado para hacer una obra, sea en cine, en televisión o lo que sea. Hemos hecho películas muy grandes y otras muy chiquitas hechas por nosotros con nuestras manos”, apostillan.

Inspiración en Almodóvar

Una de las viñetas de la cinta tiene como protagonista a un director de cine, una historia que ha despertado las críticas de algunos compañeros de profesión. Sin embargo, los directores de ‘Homo Argentum’ confiesan que se quedaron “cortos” con ese retrato.

Asimismo, preguntados acerca de si ese dibujo está inspirado en Pedro Almodóvar, los cineastas afirman que sí, pero también “en otros más”.

“Hay muchos directores de cine que aprovechan cuando tienen que recibir un premio o subirse a un escenario a decir pavadas de las cuales no tienen ni idea. Lo hacen con tal de quedar bien parados, como bien pensantes defendiendo causas nobles que en realidad no les interesan en lo más mínimo”, argumentan.