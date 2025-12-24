Falleció el escritor Rolando Rojo
Será velado a partir de esta mañana en la sede de la Sociedad de Escritores de Chile en Providencia.
El escritor Rolando Rojo falleció este martes a los 84 años, según confirmaron fuentes de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) a El Mostrador.
Rojo publicó, entre otros, los libros La muerte de la condesa Prokofich, Cuentos de barrio, El último invierno del abuelo y El cumpleaños. Ganó, entre otros, el premio Pedro de Oña de la Municipalidad de Ñuñoa.
Además fue profesor de Castellano y académico de la Universidad ARCIS.
“Con profunda tristeza , despedimos al escritor Rolando Rojo Redolés, una voz potente y auténtica de la literatura chilena. Su trayectoria, marcada por el compromiso con la educación, la justicia y la memoria, deja un legado imborrable en nuestras letras. Su consecuencia lo llevó a sufrir prisión y exilio durante la dictadura civil militar”, señaló el escritor Eduardo Contreras.
“Su narrativa reflejó esa vida. Sus textos que exploraron la vida de barrio, la infancia y las heridas de la dictadura, seguirán resonando en la memoria de quienes lo leyeron. Agradecemos su dedicación a la enseñanza y su incansable labor como escritor. Su partida es una pérdida para la cultura chilena, pero su obra permanecerá como un testimonio de su compromiso con la verdad y la belleza”.
Te podría interesar:
- Rolando Rojo, el desconocido candidato para el Premio Nacional de Literatura: “Yo nunca pensé en ser escritor”
Militante del Partido Comunista, se desempeñó en el Ministerio de Educación durante la Unidad Popular. Tras el golpe, estuvo detenido en el Estadio Chile (hoy Víctor Jara) y el campo de concentración de Chacabuco. Tras ser liberado al cabo de varios meses, se exilió en Argentina. Regresó a Chile en 1976.
Rojo será velado a partir de esta mañana en la SECH (Almirante Simpson 7, Providencia).
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.