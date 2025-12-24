Falleció el escritor Rolando Rojo

El escritor Rolando Rojo falleció este martes a los 84 años, según confirmaron fuentes de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) a El Mostrador.

Rojo publicó, entre otros, los libros La muerte de la condesa Prokofich, Cuentos de barrio, El último invierno del abuelo y El cumpleaños. Ganó, entre otros, el premio Pedro de Oña de la Municipalidad de Ñuñoa.

Además fue profesor de Castellano y académico de la Universidad ARCIS.

“Con profunda tristeza , despedimos al escritor Rolando Rojo Redolés, una voz potente y auténtica de la literatura chilena. Su trayectoria, marcada por el compromiso con la educación, la justicia y la memoria, deja un legado imborrable en nuestras letras. Su consecuencia lo llevó a sufrir prisión y exilio durante la dictadura civil militar”, señaló el escritor Eduardo Contreras.

“Su narrativa reflejó esa vida. Sus textos que exploraron la vida de barrio, la infancia y las heridas de la dictadura, seguirán resonando en la memoria de quienes lo leyeron. Agradecemos su dedicación a la enseñanza y su incansable labor como escritor. Su partida es una pérdida para la cultura chilena, pero su obra permanecerá como un testimonio de su compromiso con la verdad y la belleza”.

Militante del Partido Comunista, se desempeñó en el Ministerio de Educación durante la Unidad Popular. Tras el golpe, estuvo detenido en el Estadio Chile (hoy Víctor Jara) y el campo de concentración de Chacabuco. Tras ser liberado al cabo de varios meses, se exilió en Argentina. Regresó a Chile en 1976.

Rojo será velado a partir de esta mañana en la SECH (Almirante Simpson 7, Providencia).