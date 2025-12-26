A seis años del incendio en Centro Arte Alameda, exhibirán gratis película argentina

A seis años del incendio en el Centro Arte Alameda, este sábado a las 18:45 horas se exhibirá gratis la película argentina.“La noche está marchándose” (2025), con entrada liberada.

“Ya han pasado seis años desde que ocurrió el incendio que hizo desaparecer la antigua sede de Centro Arte Alameda, el 27 de diciembre de 2019, fecha que seguimos recordando como un caso inconcluso, y que al mismo tiempo nos impulsa a generar nuevas instancias cinematográficas, porque las películas nos hacen reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y son herramientas de cambio y sensibilización”, indicaron desde el cine.

Dirigida por Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, y estrenada en la última edición de FICValdivia, el largometraje cuenta la historia de Pelu, un treintañero que a duras penas sobrevive con su salario de proyeccionista en un cineclub municipal.



Tras perder su trabajo, acepta quedarse como guardia nocturno y termina viviendo en secreto dentro del cine acompañado por las películas que revisa cada noche.

A medida que se siente más cómodo en su nuevo hogar, comienza a formar una pequeña comunidad allí, formada por un grupo de personas que viven en la calle, y Vale, una ex-compañera a la que permite grabar videos para su canal de OnlyFans en la sala de proyección.

El guión hace evidente cómo la precaria condición económica en la que viven también es parte de una crisis generalizada, que amenaza con cerrar el cine y pone en riesgo su pequeña comunidad.

“Consideramos que es una linda historia, demostrativa de esa pasión y compromiso, cosas que no se perdieron entre las llamas del 2019”, señalaron desde el cine.

