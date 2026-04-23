Oposición coordina ofensiva contra la ley miscelánea de Kast

Los principales dirigentes de la centroizquierda y la izquierda se reunieron este jueves en la sede del Partido Socialista con un objetivo específico: coordinar una arremetida común contra el proyecto de Ley Miscelánea del Gobierno de José Antonio Kast, que ya comenzó su discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

A la cita asistieron presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada de colectividades como el PS, la DC, el PC y el Frente Amplio, según informó La Tercera.

En el encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, los dirigentes acordaron convocar a expertos técnicos del sector, entre ellos abogados y economistas, para analizar la megarreforma en dos frentes. El primero apunta a los eventuales vicios de constitucionalidad que la oposición viene denunciando. El segundo busca preparar propuestas económicas para la discusión en particular del proyecto.

Tras la reunión, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo que la oposición desplegará una acción coordinada frente a una iniciativa que, a su juicio, va más allá de normas de reconstrucción y tiene como eje una reforma tributaria orientada a modificar el régimen impositivo. En esa línea, anunció además una reunión con las pymes para el próximo lunes.

Desde el Partido Comunista, su presidente Lautaro Carmona afirmó que el proyecto permite identificar quiénes serían, a su juicio, los principales beneficiarios de la propuesta del Ejecutivo. En tanto, el timonel de la DC, Álvaro Ortiz, remarcó la disposición de su partido a dialogar y evaluar cada iniciativa según su impacto sobre la ciudadanía.

Por el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez indicó que los votos de su sector estarán disponibles solo para aquello que beneficie a la clase media y que, al mismo tiempo, forme parte de una estrategia que le haga bien al país. Desde el PPD, el jefe de bancada Raúl Soto cuestionó al Presidente Kast por citar al expresidente Ricardo Lagos al presentar la iniciativa y, además, llamó al PDG a reconsiderar el acuerdo alcanzado con el Gobierno para aprobar la idea de legislar.