Este lunes entregan Premios Literarios de Santiago

El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, realizará este lunes la entrega de los Premios Literarios de Santiago 2025.

En esta versión, se reconocerá a los autores ganadores en las categorías de novela, cuento, poesía, dramaturgia y ensayo, considerando obras publicadas e inéditas.

La ceremonia, programada para las 9:00 horas, contará con la participación de autoridades municipales y de los escritores premiados, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Santiago.

El Premio Municipal de Literatura de Santiago es uno de los galardones más tradicionales de la escena local. En 2024, el galardón se entregó en septiembre.

Tras varios meses de retraso, en septiembre la Municipalidad de Santiago convocó a la edición N° 91 de los Premios Literarios de Santiago, que galardonan la producción literaria nacional y su diversidad de autores, autoras, temas y géneros.

Sin embargo, por temas financieros fueron eliminadas las categorías de Referencial, Géneros Periodísticos (Investigación Periodística), Literatura Infantil, Literatura Juvenil y Edición.

En 2024, la escritora mapuche Daniela Catrileo obtuvo el galardón en la categoría de novela con Chilco. En cuento, el reconocimiento fue para Rodrigo Fernández Cerda por Atarantado.

La categoría de poesía distinguió a Camilo Noé Brodsky Bertoni con Piensa y repite, y en ensayo Manuel Guerrero fue premiado por Sociología de la masacre. La producción social de la violencia.