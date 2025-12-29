Señalan al escritor Cristian Warnken como alternativa para el Ministerio de las Culturas

El escritor y conductor de radio y televisión Cristian Warnken (Santiago, 1961) es una alternativa para el Ministerio de las Culturas en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, informó este domingo el diario La Tercera.

Según el medio, en Republicanos aseguran que el Ministerio de las Culturas “se le dejará” a Amarillos o Demócratas.

“De ahí que el profesor de Literatura, escritor y conductor de televisión y radio chileno Cristián Warnken sea una alternativa”, indicó La Tercera.

“No he recibido ninguna oferta de cargo ni estoy buscando cargo alguno. Dejé la primera linea de Amarillos hace tiempo y no participé ni manifesté adhesión pública a Kast. Por lo tanto, es un rumor que me pilla de sorpresa”, señaló Warnken a El Mostrador.

Reacciones

La noticia causó diversas reacciones en el mundo cultural.

Una fuente del sector dijo a El Mostrador que el señalado parece tener el perfil adecuado, considerando las expectativas de lo que podría ser.

“Yo espero que la derecha que llegue a Cultura sea de la derecha más razonable. La cultura es un bastión fundamental en el desarrollo de una sociedad y esperamos no tener grandes retrocesos”, señaló al respecto Tehani Staiger, ex presidenta de la Asociación Gremial de Gestores Culturales de Chile (AdCultura).

Respecto al perfil que debería tener la nueva autoridad, el editor Pablo Dittborn afirmó que “ojalá fuera una persona con una gran capacidad de gestión, con conocimiento de algunas de las industrias culturales, con ánimo de revisar y cuestionar al menos los últimos diez años de políticas y asignaciones culturales y de proponer cambios que beneficien mayoritariamente al usuario o consumidor que a la industria u oferente. Finalmente, que establezca un mecanismo serio de control de gestión y de uso de recursos con evaluaciones posteriores”.

En tanto, para la presidenta de la Sociedad de Escritores de Chile, Isabel Gómez, el Ministerio “es un espacio que debemos cuidar”.

“Más allá de en quién se esté pensando para liderar el MINCAP, lo preocupante es que en el programa de Kast no observamos propuestas en el área de las culturas. Esa ausencia de contenidos es lo que nos debiera preocupar”, afirmó.

“Las culturas constituyen espacios comunitarios que debemos preservar desde el hacer y la participación ciudadana, esperamos que lo avanzado en esa dirección no se vea mermado. No debemos olvidar que las culturas son el alma de los pueblos, dignifican la vida y dan sentido de humanidad a nuestra existencia. De ahí nuestra profunda preocupación por la ausencia del tema, tanto en los debates de los cuales fuimos testigos, como en la propuesta programática de Kast”.

Antecedentes

Warnken fue reconocido por el Servicio Electoral en 2022 como presidente de Amarillos. Previamente fue rostro del Rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional durante la campaña de cara al plebiscito de salida de ese año.

Sin embargo, tras la elección de 2025 el futuro de Amarillos quedó en entredicho, ya que no alcanzó el umbral legal de 5% para sobrevivir. No consiguió ningún escaño y solo obtuvo un 0,72% de la votación nacional.

Warnken estudió Pedagogía en Castellano en la U. Católica. Director de la Editorial UV y columnista de El Mercurio, es docente y ha creado diversos proyectos en prensa, radio y TV, entre los que destacan el periódico Noreste y el programa La belleza de pensar. Ha publicado varios libros.