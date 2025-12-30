“Pintamos sin permiso, para los que vienen”: Boric bromea con pintar murales en La Moneda

La mañana de este martes 30 de diciembre en el patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2025, encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; y el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle.

Durante la ceremonia fueron reconocidos con el Premio Nacional 2025: Juan Casassus en Ciencias de la Educación; José Bengoa en Humanidades y Ciencias Sociales; Alejandro Maass en Ciencias Exactas; a Delia Vergara en Periodismo; a Alejandro “Mono” González en Artes Plásticas; a Jaime Vadell en Artes de la Representación y Audiovisuales; y a Ramón Díaz en Literatura.

“Nosotros hoy día les decimos que los queremos, los admiramos, estamos orgullosos, como Estado de Chile, de cada uno de ustedes”, sostuvo el Presidente en la ceremonia.

Sin embargo, el Mandatario realizó un comentario que llamó la atención de los asistentes: bromeó con la idea de pintar murales en el Palacio de La Moneda.

Entre los galardonados estuvo el muralista Alejandro “Mono” González, quien recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas. En ese contexto, el Mandatario recordó un viaje a México y la impresión que le causaron los grandes murales en edificios oficiales.

“Al bajar las escaleras de la Presidencia veías murales gigantes, hermosos. Acá caminaba por La Moneda y veía estos espacios blancos vacíos y decía: ¿por qué no los llenamos de murales?”, relató.

Entre risas, Boric agregó: “Me dijeron que no, que iba a ser imposible. Yo creo que se puede, Mono. Así que quédate un ratito después y pintamos sin permiso… para los que vienen”.