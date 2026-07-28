Gobierno frena al Partido Republicano y descarta privatizar Codelco

La Moneda cerró este martes la puerta a la ofensiva del Partido Republicano para privatizar total o parcialmente Codelco. Horas después de que Arturo Squella propusiera incorporar capital privado a la cuprífera, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fijó la posición del Ejecutivo: la propiedad estatal no está en discusión.

“Estamos por vender algunos bienes que son prescindibles, no por privatizar”, sostuvo el secretario de Estado a la prensa. El Gobierno evalúa desprenderse de activos alojados en filiales de la minera, pero sin abrir su propiedad ni ceder participación a inversionistas privados.

Squella había planteado que, una vez aprobada la Ley Miscelánea, el Ejecutivo debía evaluar la venta de una parte de Codelco o de alguna de sus divisiones. Su argumento es que el ingreso de privados permitiría obtener recursos para financiar el programa gubernamental y elevar la rentabilidad de la empresa sin que el Estado pierda necesariamente el control.

La propuesta se apoya en el deteriorado cuadro financiero expuesto por el presidente del directorio, Bernardo Fontaine: una deuda cercana a US$ 25 mil millones, costos crecientes y resultados muy por debajo de los esperados. Sin embargo, el propio Fontaine ha asegurado que Codelco seguirá siendo cien por ciento estatal.

Mas reconoció que el planteamiento abre un debate “interesante”, pero marcó un límite claro. El problema, sostuvo, debe enfrentarse mejorando la eficiencia, el uso de los recursos y la competitividad de la compañía, no modificando su estructura de propiedad.

La respuesta profundiza la distancia entre Republicanos y el Gobierno en una discusión que la colectividad buscó instalar como su próxima batalla política. El Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya habían evitado respaldar una privatización inmediata y condicionado cualquier debate futuro a que Codelco primero recupere sus resultados. Por ahora, La Moneda optó por vender activos prescindibles, no la empresa.