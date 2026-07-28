Publicidad
Gobierno frena al Partido Republicano y descarta privatizar Codelco PAÍS Foto: AgenciaUNO

Gobierno frena al Partido Republicano y descarta privatizar Codelco

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Moneda tomó distancia de la propuesta de Arturo Squella —timonel del partido de origen del Presidente Kast y principal fuerza del oficialismo— y aseguró que solo evalúa vender activos prescindibles de las filiales, sin alterar la propiedad estatal de la cuprífera.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El biministro Daniel Mas sostuvo que La Moneda solo evalúa desprenderse de activos prescindibles de sus filiales, manteniendo intacta la propiedad estatal, y afirmó que la prioridad es mejorar la eficiencia, la competitividad y el uso de los recursos. La postura coincide con la cautela expresada por el Presidente José Antonio Kast, Hacienda y el propio presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, quien, pese a advertir una deuda cercana a US$ 25 mil millones y la necesidad de cambios estructurales, ha asegurado que la empresa seguirá siendo cien por ciento estatal.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

La Moneda cerró este martes la puerta a la ofensiva del Partido Republicano para privatizar total o parcialmente Codelco. Horas después de que Arturo Squella propusiera incorporar capital privado a la cuprífera, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fijó la posición del Ejecutivo: la propiedad estatal no está en discusión.

“Estamos por vender algunos bienes que son prescindibles, no por privatizar”, sostuvo el secretario de Estado a la prensa. El Gobierno evalúa desprenderse de activos alojados en filiales de la minera, pero sin abrir su propiedad ni ceder participación a inversionistas privados.

Squella había planteado que, una vez aprobada la Ley Miscelánea, el Ejecutivo debía evaluar la venta de una parte de Codelco o de alguna de sus divisiones. Su argumento es que el ingreso de privados permitiría obtener recursos para financiar el programa gubernamental y elevar la rentabilidad de la empresa sin que el Estado pierda necesariamente el control.

También te puede interesar:
Oposición cierra filas contra privatizar Codelco y exige definición al Gobierno
Oposición cierra filas contra privatizar Codelco y exige definición al Gobierno
De “Escucha su Corazón” a privatizar Codelco: La Moneda bajo presión de Republicanos y libertarios
De “Escucha su Corazón” a privatizar Codelco: La Moneda bajo presión de Republicanos y libertarios

La propuesta se apoya en el deteriorado cuadro financiero expuesto por el presidente del directorio, Bernardo Fontaine: una deuda cercana a US$ 25 mil millones, costos crecientes y resultados muy por debajo de los esperados. Sin embargo, el propio Fontaine ha asegurado que Codelco seguirá siendo cien por ciento estatal.

Mas reconoció que el planteamiento abre un debate “interesante”, pero marcó un límite claro. El problema, sostuvo, debe enfrentarse mejorando la eficiencia, el uso de los recursos y la competitividad de la compañía, no modificando su estructura de propiedad.

La respuesta profundiza la distancia entre Republicanos y el Gobierno en una discusión que la colectividad buscó instalar como su próxima batalla política. El Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya habían evitado respaldar una privatización inmediata y condicionado cualquier debate futuro a que Codelco primero recupere sus resultados. Por ahora, La Moneda optó por vender activos prescindibles, no la empresa.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad