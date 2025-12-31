Lanzan el libro “Nueva Educación Pública: Evidencia para los desafíos de futuro”

El 9 de diciembre se hizo el lanzamiento del libro “Nueva Educación Pública: Evidencia para los desafíos de futuro”, obra colectiva digital y gratuita editada por Mario Uribe y Luis Felipe de la Vega, académicos de la Universidad Diego Portales (UDP) y la Universidad Andrés Bello.

El libro -resultado de un esfuerzo conjunto entre la UDP y la Universidad de Chile- compila investigaciones recientes realizadas por alrededor de 50 investigadores, quienes analizaron en profundidad esta reforma a la educación pública chilena desde diferentes perspectivas y ámbitos de interés.

Antecedido por los prólogos de prominentes académicos chilenos y extranjeros, este trabajo se organiza en cuatro grandes apartados.

El primero, “La Nueva Educación Pública (NEP) de Chile en el contexto del debate internacional”, ofrece un marco de análisis para el estudio de esta reforma por parte de la literatura comparada; mientras el segundo, “Visiones panorámicas sobre los primeros años de instalación de la Nueva Educación Pública”, da cuenta de estudios de amplio espectro orientados a esta reforma y su vínculo con la arquitectura del sistema educativo.

El tercero, “El nivel intermedio: un espacio en transformación”, presenta capítulos que estudian a los Servicios Locales de Educación Público (SLEP), la gran novedad institucional que presenta la NEP, y el cuarto, “¿Qué está ocurriendo en la base? Los primeros indicios desde el ámbito educativo y sus protagonistas”, da cuenta de investigaciones que analizan la implementación de esta política desde diferentes actores, como directivos o docentes.

Mario Uribe, uno de los editores de la obra, destaca el conocimiento que pone a disposición de la ciudadanía.

“En lo personal y profesional, cuando trabajas y analizas la educación pública, te acercas a un Chile integral. Ha sido un ejercicio colectivo e individual que te genera sólo crecimiento y da un sentido profundo al quehacer de la academia como un espacio que es capaz de levantar evidencia para mejorar un proceso de cambio complejo, pero necesario y de alto impacto social. Todas las conclusiones y proyecciones de nuestros colegas investigadores, por duras que sean, tienen un sentido de mejorar, con la esperanza que impacten positivamente a cientos de miles de estudiantes que son parte de este sistema”, afirmó.

Respecto de los aportes que ofrece el libro, Luis Felipe de la Vega -el otro editor del libro- destaca:

“Yo creo que lo más importante que entrega el libro es evidencia, reflexión y análisis. Nos importaba mucho que el libro no se sostuviera sobre ‘lo que podría ser’ o ‘lo que esperamos que sea’, pues creemos que esos temas eran importantes en otra etapa de la NEP, previo a su inicio o junto con su puesta en marcha. Ahora necesitamos saber en qué está la reforma, cuáles son sus fortalezas, debilidades y aprendizajes; requerimos hablar en base a evidencia, puesto que es posible observar que la discusión pública respecto de esta reforma no siempre recurre a ella y que se han tomado decisiones que no representan completamente la realidad y el presente de la NEP”.

“Nueva Educación Pública: Evidencia para los desafíos de futuro” se encuentra disponible para ser leído de manera gratuita en el siguiente enlace:

https://libros.uchile.cl/1541