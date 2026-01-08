VI Festival de Verano “Sale el Sol”: la entretención familiar se vive en Providencia

Una atractiva parrilla programática se presentará nuevamente en Providencia como parte de la sexta versión de su Festival Sale el Sol, entre el 3 y el 30 de enero, y el 27 y 28 de febrero, organizado por la Fundación Cultural de Providencia.

“Damos la partida a la sexta versión del Festival Sale el Sol con una entretenida y gran programación para vecinos y todos los públicos que cada año repletan nuestros espacios, con jazz, danza, música, teatro, cine, exposiciones y bandas tributo, y que todos disfruten la vida buena de Providencia”, sostiene el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González.

Los espectáculos comienzan con dos obras del Festival Internacional Teatro a Mil (FITAM): “Parcas. La voz, el ojo, la carne” y “La distance”, ambas en el Teatro Oriente entre el 3 y el 11 de enero. Las entradas están a la venta en www.ticketplus.cl

En el Parque de las Esculturas, una nueva edición de “Noches de Cine”, presentará la siguiente cartelera familiar con entrada liberada: “Me rompiste el corazón” (martes 6), “Volver al futuro” (miércoles 7), “Cuando el cielo se equivoca” (jueves 8) y “KIKI, entregas a domicilio” (animé, viernes 9).

Enseguida, el escenario gigante del Parque Inés de Suárez, recibirá al Ballet del Teatro Municipal de Santiago con el clásico ballet “Giselle”, el sábado 17 de enero, a las 20:00 horas. Luego, la Orquesta Filarmónica de Santiago dirigida por Paolo Bortolameolli, interpretando las maravillosas piezas “Obertura Romeo y Julieta” de Tchaikovsky y la “Sinfonía del Nuevo Mundo” de Dvořákel, el miércoles 21 de enero, a las 20:00 h.

Y para los amantes del jazz, el XXIII Festival Internacional de Jazz tendrá doble jornada, el viernes 23 y sábado 24 de enero, a las 20:00 horas, con destacados ensambles chilenos y extranjeros: JAMIE BAUM QUARTET, SEBASTIAN JORDAN QUINTETO, HAMID DRAKE SEXTET y TIM HAGANS SYNESTHESIA. Como gran novedad sorprenderán a los asistentes tocando en conjunto algunos temas. Para estos tres eventos, la entrada será liberada, previo retiro de tickets en www.ticketmaster.cl Se informará por redes sociales cuando estén disponibles.

En plástica, tres exposiciones en las salas de la Fundación Cultural: “De Lo Público A Lo Privado”, primera muestra de arte escenográfico de Daniel Foweraker y Milton Luzzi; y “Gabriela Mistral en Emigración de pájaros”, en la Sala Nueva Providencia, una conmovedora revisión del poema de Gabriela Mistral ilustrado por Carlos Denis.En la sala del Parque de las Esculturas, continúa la muestra del gran escultor Mario Irarrázabal “El encuentro de las manos”.

VI FESTIVAL SALE EL SOL 2026

DETALLE PROGRAMACIÓN COMPLETA:

TEATRO ORIENTE

FITAM SÁBADO 3 ENERO / 19:00

Danza flamenco “Parcas. La voz, el ojo, la carne”

FITAM DOMINGO 4 ENERO / 18:00

Danza flamenco “Parcas. La voz, el ojo, la carne”

FITAM VIERNES 9 Y SÁBADO 10 ENERO / 20:00

Obra “La distance”

FITAM DOMINGO 11 ENERO / 18:00

Obra “La distance”

Teatro Oriente (Av. Pedro de Valdivia 099)

Venta de entradas www.ticketplus.cl

30% descuento Tarjeta Vecino Providencia

MARTES 20 ENERO / 19:30

Avant premiere “La historia del sonido”

Sinopsis:

Teatro Oriente (Av. Pedro de Valdivia 099)

Entrada liberada, cupos limitados, previo retiro en www.ticketmaster.cl o boletería.

PARQUE DE LAS ESCULTURAS (ingreso por Pedro de Valdivia)

Entrada liberada.

6 al 9 ENERO / 21:30

NOCHES DE CINE

MARTES 6 ENERO / 21:30

“Me rompiste el corazón” (+7)

Sinopsis: narra la historia de Roberto Parra Sandoval, creador de la cueca chora y cronista de la bohemia porteña. Su mundo cambia radicalmente al conocer a la Negra Ester, mujer fascinante y contradictoria que lo sumerge en un amor apasionado y desgarrador. Dirigida por Boris Quercia, protagonizada por Daniel Muñoz Carmen Gloria Bresky.

MIÉRCOLES 7 ENERO / 21:30

“Volver al futuro”

(+7, idioma original, subtitulada al español)

Sinopsis: De los cineastas ganadores al Óscar® Steven Spielberg y Robert Zemeckis llega Volver al futuro, la aventura original y revolucionaria que dio origen a una de las trilogías más exitosas de la historia. Cuando el adolescente Marty McFly (Michael J. Fox) es enviado al año 1955 en la máquina del tiempo DeLorean creada por el excéntrico Doc Brown (Christopher Lloyd), se ve envuelto en una cadena de eventos que podrían alterar su futuro y dejarlo atrapado en el pasado. Con innovadores efectos especiales, canciones inolvidables y acción sin pausa.

JUEVES 8 ENERO / 21:30

“Cuando el cielo se equivoca”

(+7, idioma original, subtitulada al español)

Sinopsis: la nueva y disparatada comedia escrita, dirigida y protagonizada por Aziz Ansari, con las actuaciones de Seth Rogen y Keanu Reeves como un ángel muy poco celestial que les intercambia las vidas. Mezcla de humor absurdo, caos existencial y giros inesperados.

VIERNES 9 ENERO / 21:30

“KIKI, entregas a domicilio” (animé)

(+7, idioma original, subtitulada al español)

Sinopsis: Kiki es una joven bruja que, al cumplir 13 años, debe dejar su hogar para entrenarse y encontrar su lugar en el mundo. Acompañada por su gato parlante Jiji, se instala en una ciudad costera y comienza un servicio de entregas voladoras. Una historia cálida sobre crecer, encontrar tu camino y confiar en ti misma. Dirigida por Hayao Miyazaki.

PARQUE INÉS DE SUÁREZ (ingreso por calle Vasconia)

Entrada liberada, cupos limitados, previo retiro en www.ticketmaster.cl o boletería del teatro (atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas). Disponibles una semana antes de la fecha del evento.

SÁBDO 17 ENERO / 20:00

BALLET “GISELLE”

Ballet de Santiago

FICHA ARTÍSTICA

Coreografía: Ivan Nagy & Marilyn Burr

Música: Adolphe Adam

Dirección musical: Pedro-Pablo Prudencio

Escenografía y vestuario: Pablo Núñez

Iluminación: Ricardo Castro

Coreólogo repositor: Pablo Aharonian

Asistentes del remontaje: Cyril de Marval, Marcela Goicoechea

y Andreza Randisek

MIÉRCOLES 21 / 20:00

CONCIERTO Orquesta Filarmónica de Santiago dirigida por Paolo Bortolameolli

Programa

– “Obertura Romeo y Julieta” de Piotr Ilich Tchaikovsky

– “Sinfonía del Nuevo Mundo” de Antonín Dvořák

XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

23 y 24 ENERO/ 20:00

Parque Inés de Suárez (ingreso por calle Vasconia)

Entrada liberada, cupos limitados, previo retiro en www.ticketmaster.cl o boletería del teatro (atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas). Disponibles una semana antes de la fecha del evento.

Programa

Viernes 23 enero

SEBASTIAN JORDAN QUINTETO

Sebastián Jordán (Trompeta)

Sergio Olivares (Saxo)

Sebastián Castro (Piano / teclados)

Milton Russel (Bajo)

Félix Lecaros (Batería)

JAMIE BAUM QUARTET

Jaime Baum (Flauta)

Leo Genovese (Piano)

Matt Penman (Bajo)

Rob García (Batería)

Sábado 24 enero

HAMID DRAKE SEXTET

Hamid Drake (Percusión)

Pasquale Mirra (Vibráfono)

Claudio Rubio (Saxo)

Felipe Riveros (Piano)

Milton Russell (Bajo)

Raúl Aliaga (Tabla)

TIM HAGANS SYNESTHESIA

Tim Hagans (Trompeta)

Jon Irabagon (Saxo)

Leo Genovese (Piano)

Jay Anderson (Bajo)

Ian From an (Batería)

VIERNES 30 ENERO / 19:30

Azotea por los Beatles

VIERNES 27 Y SÁBADO 28 FEBRERO / 19:00

Festival de Bandas Tributo

JARDÍN DE LAS ARTES (Av. Nueva Providencia 1995)

Entrada liberada, ingreso por orden de llegada.