Concierto de “Carmina Burana” en el Estadio Nacional agotó sus entradas

Las entradas para el concierto de “Carmina Burana” en el Estadio Nacional, se agotaron durante este jueves.

Los boletos fueron liberados de manera gratuita el 8 de enero. La presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, será transmitido en vivo por TVN, Uchile TV y Radio U. de Chile.

Repitiendo el éxito de la Novena Sinfonía de Beethoven en diciembre de 2024 en el Estadio Nacional, la Universidad de Chile volverá a repletar este recinto, esta vez con “Carmina Burana”.

La presentación, agendada para el próximo sábado 17 de enero, será protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor y Pablo Oyanedel, barítono.

Pero no solo las 35 mil personas que lleguen al coliseo ñuñoíno podrán disfrutar de la obra escrita por el compositor alemán Carl Orff, porque la presentación será transmitida en vivo y en directo por TVN para todo el país y también por las señales de Uchile TV y Radio Universidad de Chile.

Para la realización de este multitudinario evento se han unido diversos organismos públicos y privados, entre ellos, Banco Santander como auspiciador principal, TVN que transmitirá esta cita cultural; Bizarro Live Entertainment en la producción; y Puntoticket a cargo del sistema de entradas. También auspician está edición importantes instituciones y empresas como BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch, CMPC, Metro de Santiago, Instituto Nacional del Deporte, Parque Estadio Nacional y ACHs.