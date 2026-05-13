Ministro Poduje confirma que, pese a querella en su contra, demolición en El Olivar sigue

El conflicto por las viviendas de reconstrucción en El Olivar escaló este miércoles luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmara que el proceso de demolición seguirá adelante pese a la querella anunciada en su contra por la empresa Social Arquitectura.

La controversia surgió tras la decisión del Minvu de paralizar y ordenar la demolición de 50 viviendas construidas en Viña del Mar como parte del plan de reconstrucción posterior al megaincendio de 2024.

La cartera sostiene que las casas presentan deficiencias estructurales graves, mientras que la empresa acusa que la medida carece de fundamentos técnicos y prepara acciones judiciales contra el secretario de Estado.

Desde una actividad de la Cámara Chilena de la Construcción junto al Presidente José Antonio Kast, Poduje defendió la actuación del ministerio y aseguró que los informes técnicos ratifican las irregularidades detectadas.

“El nuevo informe confirma tres cosas: primero, que la empresa construyó con falencia estructural en las casas; segundo, que las construyó sin la mitigación de incendios, ni la norma de incendios; tercero, que usó materiales truchos, porque no están acreditados”, afirmó.

El titular del Minvu acusó además que la acción judicial anunciada por la constructora busca desviar el foco del problema. “Los antecedentes que tenemos son demoledores respecto a la pésima calidad de las casas”, sostuvo.

Poduje aseguró que la empresa buscaba que el propio ministerio financiara las correcciones necesarias para reparar las viviendas. Según explicó, eso implicaba reforzar estructuralmente las casas, reemplazar materiales y adaptar las construcciones a normas de resistencia al fuego. “Nosotros como ministerio no entregamos casas falladas”, enfatizó.

El ministro confirmó además que las demoliciones comenzarán la próxima semana y aseguró que la mayoría de las familias afectadas ya desistió de continuar con las viviendas construidas por la empresa.

Respecto de los grupos familiares que aún mantienen reparos frente a la medida, indicó que el ministerio buscará alternativas habitacionales y acuerdos individuales.

La autoridad también adelantó que el problema no sería aislado y afirmó que existen casos similares en otras zonas del país. “Tenemos problemas con empresas constructoras que han construido con pésima calidad”, señaló, mencionando situaciones detectadas en Talcahuano y San Antonio.

En ese contexto, explicó que el ministerio trabaja junto al Idiem en un sistema de fiscalización complementaria para reforzar el control técnico sobre futuros proyectos habitacionales.