Globos de Oro 2026: estos son los ganadores de los premios a lo mejor de Hollywood
Los premios gordos se los llevaron Hamnet, que se proclamó mejor película dramática, y “Una batalla tras otra” (One Battle After Another), que se alzó como mejor comedia o musical.
Sin muchas sorpresas y los galardones repartidos.
Así resultó la 83ª edición de los Globos de Oro, que tuvo lugar este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).
Esta última, que es en realidad un thriller político dirigido por el californiano Paul Thomas Anderson, llegó como favorita con nueve nominaciones y fue la que más galardones se llevó a casa: cuatro.
Entre ellas no estuvo el de mejor actor, al que estaba nominado Leonardo DiCaprio.
Ese reconocimiento se lo arrebató Timothée Chalamet por su papel protagonista en Marty Supreme. Con 30 años, se enfila como favorito para los Oscar, cuyas nominaciones se conocerán el 22 de este mismo mes.
Mientras, Sentimental Value, de Joachim Trier, aspiraba a ocho pero solo se hizo con uno: el de mejor actor de reparto para Stellan Skarsgård.
La mejor película de habla no inglesa fue la brasileña O Agente Secreto (“El agente secreto”), cuyo protagonista, Wagner Moura, también se llevó a casa el galardón correspondiente.
En las categorías de televisión de estos reconocimientos que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la ganadora absoluta fue “Adolescencia” (Adolescence).
A continuación, la lista completa de los ganadores de los Globos de Oro 2025:
En las categorías de cine:
Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao
Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”), de Paul Thomas Anderson
Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, por Hamnet
Mejor actor, drama: Wagner Moura, por O Agente Secreto (“El agente secreto”)
Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te daría una patada”)
Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value (“Valor sentimental”)
Mejor película de habla no inglesa: O Agente Secreto (“El agente secreto”), de Kleber Mendonça Filho
Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor guion: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mayor logro cinematográfico de taquilla: Sinners (“Los pecadores”)
Mejor película animada: Kpop Demon Hunters (“Las guerreras del K-pop”)
Mejor canción: Golden, de Kpop Demon Hunters (“Las guerreras del K-pop”)
En las categorías de TV:
Mejor serie limitada: Adolescence (“Adolescencia”)
Mejor serie, drama: The Pitt
Mejor serie, musical o comedia: The Studio
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión: Michelle Williams, por Dying For Sex
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión: Stephen Graham, por Adolescence (“Adolescencia”)
Mejor actriz de serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus
Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt
Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks
Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio
Mejor actriz de reparto de miniserie, antología o película para televisión: Erin Doherty, por Adolescence (“Adolescencia”)
Mejor actor de reparto de miniserie, antología o película para televisión:: Owen Cooper, por Adolescence (“Adolescencia”)
Mejor actuación en monólogo de humor: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
Mejor pódcast: Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
