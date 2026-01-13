Metro y Congreso Futuro lanzan tarjeta Bip! conmemorativa por los 15 años del gran evento científico

En el marco de la celebración de su 15° aniversario, Congreso Futuro, el principal encuentro de divulgación científica y reflexión sobre el futuro en Latinoamérica, presentó junto a Metro de Santiago la tarjeta Bip! conmemorativa.

Con una actividad que integró robots y metaverso en la estación Universidad de Chile, punto estratégico de conexión hacia el Centro Cultural CEINA, sede principal de Congreso Futuro 2026, que por estos días, se transforma en un verdadero portal hacia el futuro.

En ese contexto, el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, subrayó el valor cultural y urbano de la iniciativa.

“Enero en Santiago es sinónimo de ciencia y de cultura, y esas son dimensiones fundamentales para construir una mejor ciudad”, señaló. Añadió que Metro busca facilitar el acceso a estos espacios desde un sistema que mira al futuro, con una matriz completamente carbono-neutral y alineado con un desarrollo más sostenible. “Para Metro es un orgullo ser parte de esta conversación que le hace bien al Chile del futuro”, concluyó.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, destacó la alianza entre ambas instituciones y el impacto estructural del transporte público en la vida urbana.

“Nos parece muy relevante contar con esta tarjeta Bip! y conmemorar la relación que hemos construido con Metro. Metro construye futuro: define hacia dónde va la ciudad y cómo vamos a vivir”, y sostuvo que el desarrollo del sistema de transporte chileno refleja una visión de largo plazo que permitió al país anticiparse y consolidar uno de los sistemas más modernos del mundo.

La jornada incorporó además una experiencia inmersiva desarrollada por Minverso, empresa chilena especializada en realidad virtual aplicada a educación y divulgación científica. La propuesta permitió a los asistentes recorrer distintas escalas del universo, desde lo microscópico hasta la vastedad del cosmos, transformando conceptos complejos en experiencias sensoriales accesibles.

A ello se sumó la presentación de robots desarrollados por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), que captaron la atención del público y evidenciaron el potencial de la innovación tecnológica desarrollada desde regiones. Sobre este punto, Girardi reflexionó acerca del carácter anticipatorio de estas tecnologías: “Este robot, en cierta manera, nos adelanta el mundo que viene. Probablemente, en unos cinco años más, muchos sistemas de seguridad en el mundo incorporarán tecnologías de este tipo”.

La actividad contó con la participación del experto ferroviario europeo y expositor de Congreso Futuro 2026, Iñaki Barrón, quien valoró tanto el encuentro como el sistema de transporte chileno.

“He tenido el privilegio de ser invitado a Congreso Futuro, que es una iniciativa admirable. En los días que llevo en Santiago todavía no salgo de mi asombro. Estamos en uno de los sistemas de metro más modernos y avanzados del mundo”, describiendo su experiencia como la de un “paraíso subterráneo”.

El lanzamiento de la tarjeta Bip! se enmarca en la celebración de los 15 años de Congreso Futuro, encuentro que se desarrolla entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural CEINA, en todas las regiones del país y mediante plataformas digitales abiertas. Bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”, la edición 2026 reúne a más de 120 expositores nacionales e internacionales. Por éxito de participación en su primera jornada, la organización comunicó que hay nuevos cupos gratuitos disponibles para participar del evento en congresofuturo.cl

Las tarjetas Bip! conmemorativas ya se encuentran disponibles en boleterías de las estaciones Santa Lucía, Manuel Montt, Escuela Militar, República, Las Rejas, San Pablo, Vespucio Norte, Plaza de Puente Alto, Plaza de Maipú y San Joaquín.