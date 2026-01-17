Atmosférica II: una semana de arte sonoro en Valparaíso

19º Festival de Arte Sonoro Tsonami

Lunes 19 y domingo 15 de enero

Entre el lunes 19 y el domingo 25 de enero de 2026, en diversos espacios de Valparaíso, el 19º Festival de Arte Sonoro Tsonami realizará Atmosférica II, una edición que profundiza la investigación en torno a fenómenos atmosféricos, el sonido y la escucha como prácticas críticas, sensibles y colectivas. La programación contempla conciertos gratuitos y para todas las edades con destacados artistas internacionales que se realizarán desde el martes 20 hasta el sábado 24 de enero en dependencias del PCdV – Ex Cárcel, siempre a las 20:00 hrs.

La inauguración del festival será el lunes 19 de enero en la Galería Municipal de Arte de Valparaíso, con la apertura de la Exhibición Colectiva Atmosférica II, que contará con obras e instalaciones de artistas nacionales e internacionales, además de activaciones sonoras en vivo. Esta muestra permanecerá abierta al público hasta el 14 de febrero, consolidándose como uno de los ejes centrales de la edición.

En total, Atmosférica II contará con la participación de más de 80 artistas nacionales e internacionales, quienes se harán presentes de manera presencial y remota, consolidando al Festival Tsonami como una de las plataformas más relevantes para el arte sonoro experimental en América Latina.

Durante siete días, el festival desplegará una intensa programación gratuita que incluye conciertos con reconocidos artistas internacionales, acciones sonoras en espacios públicos, recorridos y caminatas de escucha, cinco talleres prácticos, y el seminario “Diálogos Atmosféricos”, un espacio de reflexión y conversación que reunirá a artistas, investigadores y pensadores en torno a la escucha, la atmósfera y las transformaciones del entorno.

Un componente fundamental de Atmosférica II será su programación radial, que se transmitirá en vivo y de manera continua a través de Radio Tsonami, con conversaciones al aire, encargos radiofónicos, escuchas colectivas y transmisiones de obras sonoras desde distintos territorios. Lo que busca ampliar su alcance más allá del espacio físico, conectando a Valparaíso con una red internacional de prácticas sonoras.

Todas las actividades del Festival Tsonami 2026 son gratuitas y abiertas a todo público. La programación completa, horarios y detalles de participación se encuentran disponibles en www.tsonami.cl.

Programación en el PCdV – Ex Cárcel

Martes 20 de enero / 18:30 hrs. / Lugar: Explanada del Parque

Acción sonora: Catálogo de vientos IV

Artistas: Camila Lucero (CL) y Remo Schnyder (CL)

Martes 20 de enero / 20:00 hrs. / Lugar: Teatro del Parque

Conciertos de Else Viaene (BE) y Bella Comson (BR)

Miércoles 21 de enero / 20:00 hrs. / Lugar: Sala Estudio

Conciertos de Ariel Guzik (MX) y Calibre Williams (FR)

Jueves 22 de enero / 17:30 hrs. / Lugar: Sala 4

Acción sonora: Vibración y resonancia

Artistas: Bosch & Simons (ES/NL) + participantes del taller

Jueves 22 de enero / 20:00 hrs. / Lugar: Sala Estudio

Conciertos de Caroline Profanter (IT/BE) y Graciela Muñoz (CL)

Viernes 23 de enero / 20:00 hrs. / Lugar: Teatro del Parque

Conciertos de Carsten Stabenow (DE) + Raviv Granchrow (NL/US/IL) y de Martin Howse (UK)

Sábado 24 de enero / 18:30 hrs. / Lugar: Explanada del Parque

Acción sonora: Muelles en movimiento

Artistas: Bosch & Simons (ES/NL)

Sábado 24 de enero / 20:00 hrs. / Lugar: Explanada del Parque

Conciertos de Javier Bustos (AR) + Hanna Hartman (SE)