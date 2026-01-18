Inauguración muestra “Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis” en el Museo de Bellas Artes

Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis. Retrospectiva

Martes 20 de enero a las 18:00 h.

Organizada íntegramente por el MNBA, con la curaduría de Gerardo Mosquera —uno de los curadores más influyentes a nivel internacional—, esta exposición reúne gran parte de la obra existente del colectivo, incluidas algunas piezas hasta ahora desconocidas, junto con documentación de acciones efímeras conservada en archivos públicos y privados.

Se trata de un hito sin precedentes, tanto por la magnitud del proyecto como por la profundidad de la revisión histórica y crítica que propone. Los registros de las acciones y documentos relacionados provienen del Centro de Documentación Angélica Pérez Germain del MNBA y de D21 Proyectos de Arte, contando con la colaboración de cerca de quince fotógrafos y audiovisualistas que documentaron la escena cultural de la época.

La ausencia de registro impidió la circulación pública de algunas performances y acciones de arte. La retrospectiva asume las lagunas, contradicciones y silencios como parte constitutiva de la experiencia expositiva, siendo las fotografías, videos, archivos de prensa y testimonios orales, los que dan cuenta de acciones cuyo registro es limitado o inexistente.

La exposición Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis. Retrospectiva se inscribe en el eje programático Trayectorias en foco del MNBA, orientado a revisiones en profundidad de artistas clave para las artes visuales en Chile y Latinoamérica. También es parte de la política institucional de igualdad de género, que busca saldar omisiones históricas respecto de autorías de mujeres y disidencias. Como parte de las estrategias de internacionalización, se contempla una itinerancia al Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, en septiembre de 2026.

Un fin relevante de esta muestra es situar la importancia pionera de Yeguas del Apocalipsis en el cruce entre arte, activismo y política, relevando no solo los temas de género -frecuentemente asociados a su trabajo-, sino también sus contundentes cuestionamientos sociales y políticos, desarrollados en un contexto de dictadura, represión y silenciamiento de las disidencias sexuales, especialmente en los años en que el VIH era un tema prohibido y fuertemente estigmatizado.