Suprema confirma condenas contra excarabineros por crimen de jóvenes en el Zanjón de la Aguada

La Segunda Sala de la Corte Suprema, por unanimidad, rechazó los recursos de casación planteados por la defensa del exmayor de Carabineros Carlos Gastón Manterola Miranda, confirmado así la condena en su contra por su responsabilidad en los homicidios calificados José Andrés García Lazo y Jorge Rodrigo Muñoz Mella, jóvenes ejecutados el 18 de septiembre de 1973 en el Zanjón de la Aguada, en Santiago.

Los ministros Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo dejaron a firme el fallo de segunda instancia y condenaron a Manterola en calidad de autor de los homicidios calificados cometidos en contra de las víctimas, a la pena de 15 años y un día.

Del mismo modo, el máximo tribunal mantuvo la condena de José Alejandro Cabrera Tapia, sargento de Carabineros (en calidad de cómplice de los homicidios calificados) de 5 años de presidio menor en su grado máximo. De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron detenidas, asesinadas y luego lanzadas al caudal del curso de agua. Recién en 1991 sus cuerpos fueron encontrados en el Patio 29 del Cementerio General.

La abogada querellante Andrea Gattini, del Estudio Caucoto Abogados, destacó la resolución, señalando que “en estos tiempos difíciles para los derechos humanos en Chile, que se haga justicia en estos casos cobra aún mayor importancia, no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde la ocurrencia de estos crímenes terribles. Por esto siempre es importante visibilizar la labor que aún siguen haciendo nuestros tribunales, que se debe mantener hasta que la Justicia sea para todos”.

Los hechos

La investigación realizada por la ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, pudo establecer que el 18 de septiembre de 1973, cerca de las 21 horas, Jorge Rodrigo Muñoz Mella, un estudiante de 18 años, y José Andrés García Lazo, técnico en televisión de 29, regresaban a casa del último de los nombrados, en horas del toque de queda, luego de haber estado celebrando fiestas patrias. Sin embargo, antes de llegar al inmueble generaron una serie de ruidos en la calle, ante lo cual una vecina llamó a Carabineros.

De ese modo, efectivos de la Octava Comisaría de Santiago concurrieron al lugar y a pesar que los aludidos Jorge Muñoz y José García ya se encontraban al interior del inmueble ubicado en calle Bascuñán Guerrero 620, irrumpieron en él y por la fuerza les sacaron a la vía pública, siendo obligados a tenderse en el suelo y, aprovechando que se encontraban indefensos, disparando en contra de ambos, debido a lo cual fallecieron en forma instantánea.

Ya inertes, los cuerpos de Muñoz y García fueron subidos al furgón policial y trasladados hasta el puente “Zanjón de la Aguada”, donde los lanzaron al caudal, resultando imposible su ubicación por parte de sus familiares, pese a haberlos buscado intensamente.

En el año 1991, cuando fueron encontrados, se estableció pericialmente que la causa de muerte fueron ‘‘heridas por arma de fuego y siendo la causa inmediata del fallecimiento un shock hemorrágico en el contexto de una muerte de etiología médico legal, violenta homicida”.

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