Bárbara Negrón por Undurraga en Cultura: “Es evidente que no tiene conocimientos específicos”

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga fue nombrado como próximo ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A las 21.30 horas de este martes, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast dio a conocer su primer gabinete. Tal como se había anticipado, el diputado que no fue reelecto por el Distrito 11, asumirá como ministro de las Culturas a partir del 11 de marzo.

Tras la ceremonia realizada en la OPE, Undurraga respondió a los cuestionamientos por su trayectoria alejada del sector artístico y patrimonial.

Tras la ceremonia realizada en la OPE, Undurraga respondió a los cuestionamientos por su perfil señalando: “ Yo espero que la fecha de vencimiento sea el día 10 de marzo del 2030. Nosotros vamos a trabajar para hacer un buen gobierno, en relación a las críticas a mi persona, bueno, estoy seguro que voy a trabajar en forma leal, concreta y contundente por un mundo de la cultura que no solamente tiene que ser para un sector, sino que tiene que ser para todo Chile”.

Desde el análisis de políticas públicas, la directora general del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), Bárbara Negrón, valoró inicialmente que el ministerio quedara en manos de Evópoli dentro de un gobierno de derecha: “me parece que dentro de un gobierno de derecha que el Ministerio de las Culturas haya quedado en el sector de Evópoli me parece una buena noticia, porque ese sector es dentro de la derecha donde hay más experiencia y más personas preparadas en términos de políticas culturales. Si recordamos lo en los anteriores gobiernos de derecha me refiero al gobierno de Piñera, la mayoría de los de los subsecretarios, de los secretarios ejecutivos de los cuadros provenían de Evópoli, el mismo ministro Cruz-Coke”.

Negrón subrayó que el perfil del futuro ministro representa una apuesta distinta a las realizadas en gobiernos anteriores.

“Es un perfil completamente nuevo en el sentido de que hasta ahora no se había probado como ministro de cultura un perfil similar. Un político, derechamente, un político conduciendo el Ministerio de las Cultura. Hasta ahora más bien las apuestas habían estado en artistas, con mucho conocimiento público o en personas del sector cultural. Ahora, esto no es necesariamente malo, puede ser interesante, pero como es una apuesta, digamos, que hasta ahora no se había dado, va a haber cómo se desarrolla, pero puede ser interesante en el sentido de un político, si es que pone su capital político justamente en función de la cartera que lidera. Entonces, podría ser interesante tener un quizás más ingerencia. Bueno, eso eso está por verse, pero interesante es que es un perfil que hasta ahora no habíamos tenido en cultura”.

No obstante, la directora del Observatorio de Políticas Culturales también fue clara en advertir los límites y riesgos que implica el nombramiento de un ministro sin trayectoria en el ámbito cultural. Para Negrón, la principal debilidad del perfil de Undurraga radica precisamente en la ausencia de conocimientos específicos en una cartera que históricamente ha sido conducida por figuras provenientes del sector artístico, patrimonial o académico.

“Es evidente que no tiene ni una no tiene conocimientos específicos en la materia, como generalmente se suele pensar que es más adecuado para los ministerios sectoriales, los llamados ministerios sectoriales como este. Entonces, es evidente que no tiene cercanía con la con la materia, no fue un diputado que haya estado en las comisiones de cultura, por ejemploo involucrado de alguna manera en los temas”, sostiene.

Según explicó, esta falta de vinculación previa con el mundo cultural plantea un desafío relevante para la conducción política del ministerio, especialmente en un sector marcado por la diversidad de actores, sensibilidades territoriales y demandas históricas no resueltas. En ese contexto, el margen de maniobra del futuro ministro estaría condicionado por su capacidad de apoyarse en equipos técnicos con experiencia y conocimiento del campo cultural.

En ese escenario, Negrón subrayó que el desempeño de la futura gestión dependerá en gran medida de las definiciones que se adopten en los cargos clave del ministerio, particularmente en las subsecretarías, donde se concentra buena parte de la gestión sectorial.

“Entonces, lo que lo que va a completar finalmente eh eh las posibilidades de éxito es los subsecretarios que lo acompañan, porque es un ministerio que tiene dos subsecretarías donde el gran peso de la gestión más específica recae en los subsecretarios, sobre todo en el subsecretario de las culturas. Vamos a ver cómo se desarrolla esta apuesta”, concluye.

En la misma línea, desde el mundo de las artes escénicas, la presidenta del directorio de la Red de Salas de Teatro, Andrea Pérez de Castro, sostuvo que el nombramiento de Francisco Undurraga debe leerse también en función del contexto político del próximo gobierno.

“A mí me parece que puede ser un buen nombramiento dado que es un gobierno de derecha, pero Evópoli ha sido generalmente el que tiene ese ministerio con los gobiernos, por ejemplo, Piñera 1.”

En esa línea, destacó que se trata de un político con conocimiento del funcionamiento institucional: “me parece que Francisco Undurraga es un político que conoce el sistema político que es muy importante para nuestro sector. Es parlamentario, entonces vamos a ver el trabajo con el Congreso, lo que puede facilitar y ampliar la gestión del ministerio.”

Por último agregó: “yo espero que se mantengan los programas que tiene el ministerio, que se fortalezca el ministerio y que ojalá haya crecer el presupuesto para cultura.” Asimismo, enfatizó la importancia del diálogo: “que se dé el tiempo de conocer a todos los gremios y todos los que trabajamos con el ministerio, pero yo creo que un gobierno ahora de derecha, que esperamos que quieran seguir trabajando con los gremios y con la sociedad artística que es muy importante para el desarrollo del país”.