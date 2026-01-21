Inauguran PLATEA 26, el encuentro mundial de las artes escénicas del Festival Teatro a Mil

En el marco del Festival Internacional Teatro a Mil, PLATEA 26 vuelve a reunir en Chile a creadores, programadores y profesionales de las artes escénicas de todo el mundo, consolidándose como una de las plataformas más relevantes para la circulación, el diálogo y la proyección internacional del teatro y las prácticas escénicas contemporáneas de América Latina. Este año reúne a 400 profesionales de 26 países, entre el 19 y el 25 de enero.

A lo largo de estos 25 años, esta Semana de Programadores se ha convertido en un espacio orientado a la internacionalización de artistas y compañías chilenas y latinoamericanas, facilitando la circulación de ideas, la articulación de proyectos y el fortalecimiento de redes de colaboración desde Latinoamérica al mundo. Durante este período ha permitido que cientos de obras chilenas y latinoamericanas lleguen a escenarios de todo el mundo, consolidando redes duraderas y nuevas oportunidades de creación.

La inauguración del encuentro se realizó este martes 20 de enero en el GAM. En la oportunidad, Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil, recibió el Reconocimiento a la Gestión Escénica Iberoamericana “Guillermo Heras”. Asimismo, se reconoció el trabajo de Olga Garay-English, asesora internacional de la Fundación Teatro a Mil, por su rol como programadora y puente entre Estados Unidos y Latinoamérica. Además, se entregó un reconocimiento póstumo a Mario Ernesto, destacado gestor y programador iberoamericano, por su invaluable aporte al desarrollo, la circulación y el fortalecimiento de redes escénicas a nivel regional.

En la ceremonia se destacó además la alianza firmada entre la Fundación Teatro a Mil y Hola Río, la plataforma más importante de visibilización de la cultura fluminense. Esta colaboración se consolida con el apoyo de la Embajada de Brasil y el Gobierno del Estado de Río de Janeiro (SECEC), poniendo de manifiesto la riqueza y la potencia de la creación escénica brasileña.

Junto a ello, la Fundación firmará el convenio “Hacia una escena internacional: puentes de encuentro entre Puglia y Chile” para fortalecer el intercambio artístico y la circulación de obras con ese territorio de Italia.

PLATEA 26 desplegará en Santiago una intensa programación que combina funciones especiales, works in progress, pitches, paneles de reflexión, encuentros creativos y espacios de networking, reuniendo a profesionales de distintos continentes en torno a una pregunta central: qué pueden decir hoy las artes escénicas frente a los dilemas del presente.

La programación de esta edición pone el acento en dramaturgias contemporáneas, creaciones híbridas, debates políticos actuales y nuevas formas de producción y circulación, con obras y proyectos que instalan temas como la memoria, los desplazamientos, las tensiones de poder, la comunidad, la identidad y los afectos. En ese cruce entre escena y realidad, PLATEA 26 reafirma su vocación de ser un laboratorio vivo del teatro actual.

Fiel al espíritu del Festival Internacional Teatro a Mil, PLATEA 26 refuerza además su compromiso con los territorios, fortaleciendo los vínculos con espacios culturales y comunidades más allá del circuito tradicional, entendiendo la circulación no solo como movilidad internacional, sino también como un ejercicio de conexión con los contextos locales.

“PLATEA nació del sueño de abrir una puerta al mundo para las artes escénicas de Chile y América Latina. Hoy, a 25 años de ese primer impulso, sigue siendo un espacio donde no solo circulan obras, sino también ideas, preguntas y miradas críticas sobre el tiempo que vivimos. En un contexto global desafiante, creemos más que nunca en el teatro como un lugar de encuentro, diálogo y construcción colectiva”, afirma Carmen Romero.

Porque, en tiempos complejos, las artes escénicas sí importan. Más información acá.