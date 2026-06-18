“Quinto lugar” y “devuelva el dinero”: el cruce entre Matthei y Romero que escaló en X

El intercambio entre la excandidata presidencial Evelyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero vuelve a poner en evidencia las grietas en la derecha, en una seguidilla de publicaciones en X cruzadas con ironías electorales y dardos personales, que además reactivaron un antiguo episodio administrativo que regresó al centro del debate público.

Todo comenzó cuando Romero reaccionó a una publicación sobre el apoyo de Matthei a la candidatura de la exministra Macarena Lobos a la Secretaría General del Senado. Su respuesta fue breve, pero con carga política: “Quinto lugar…”, en alusión al resultado de la exalcaldesa de Providencia en la presidencial de 2025.

La respuesta de Matthei llegó horas después y abrió el flanco más incómodo del cruce. Citando directamente al diputado, escribió: “Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas”. El mensaje fue acompañado de un emoji de beso, en una señal de ironía que elevó inmediatamente el tono del intercambio.

El comentario no fue aislado: apuntó a la etapa en que Romero ejercía como director jurídico de la Municipalidad de Santiago durante la administración de Felipe Alessandri, período en que la Contraloría General de la República objetó pagos por horas extraordinarias y ordenó la restitución de cerca de $11 millones.

“Estimada Evelyn…”

Romero respondió sin esperar demasiado y volvió a X con un mensaje igual de filoso: “Estimada Evelyn … Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas. Saludos”, sumando emojis de sonrisa y una mano con cinco dedos.

Estimada Evelyn … Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas. Saludos 😁🖐. — Agustín Romero Diputado🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) June 17, 2026



Hasta ahí, el cruce ya circulaba ampliamente en redes. Pero el episodio sumó un tercer elemento que terminó de viralizarlo. Una usuaria identificada como “Carolina” intervino en la discusión con el siguiente mensaje: “Tía Eve, para que le da bola al diputado que está en el ranking de los cumas”.

Matthei decidió responderle directamente, reforzando el tono distendido pero con filo político: “Hoy ando generosa… ojalá esto le sirva para hacerse conocido“, escribió, acompañado de un emoji de risa nerviosa.