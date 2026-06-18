Estudio rebate cifras sobre contrataciones en SLEP y desarma tesis de alza “explosiva” del personal

Un estudio elaborado por investigadores del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile cuestionó las cifras que advertían un fuerte incremento de las contrataciones en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y concluyó que el aumento promedio de las dotaciones desde el traspaso de los establecimientos alcanza el 5,8%.

La nota técnica, elaborada por Juan Pablo Valenzuela y Francisco Javier Meneses Rivas a partir de datos abiertos del Ministerio de Educación, sostiene que no existe evidencia de un crecimiento “explosivo y homogéneo” del personal asociado a la Nueva Educación Pública.

El documento surge luego de la publicación de un informe de Fundación Horizontal que había estimado un incremento promedio cercano al 19% en las dotaciones de los SLEP y proyectado costos fiscales adicionales por hasta US$1.007 millones anuales en un escenario de expansión del sistema.

Según el análisis del CIAE, entre 2017 y 2025 el sistema escolar chileno incorporó 54.014 nuevos docentes y asistentes de la educación. De ellos, 3.904 corresponden a contrataciones realizadas bajo los SLEP, equivalente al 7% del total.

Mayor incremento se registró en establecimientos particulares pagados

Los investigadores sostienen que el aumento del personal constituye una tendencia transversal en todo el sistema educativo. Excluyendo a los SLEP, la dotación de docentes y asistentes creció un 17,7% entre 2017 y 2025. El mayor incremento porcentual se registró en los establecimientos particulares pagados, con cerca de un 20%, seguido por la educación municipal no traspasada, con un 19,4%, mientras que el sector particular subvencionado anotó un crecimiento del 14%.

El estudio atribuye esta expansión a diversas políticas implementadas en los últimos años, entre ellas el aumento de las horas no lectivas, los programas de inclusión escolar, el fortalecimiento de la convivencia escolar y la diversificación curricular.

Respecto de los SLEP, el informe destaca una marcada heterogeneidad territorial. Entre los servicios con mayores incrementos aparecen Barrancas, con un alza de 24,5%; Atacama, con 19,9%; e Iquique, con 18,4%.

En contraste, otros servicios muestran estabilidad o incluso disminuciones. El SLEP Valdivia registró una caída de 0,8% en su dotación, pese a que informes previos le atribuían un incremento de 62%. En tanto, Lincabur exhibió un aumento de 4%, muy por debajo del 37,9% estimado anteriormente, mientras que Maule Costa presentó una reducción de 2,6%.

El cálculo de Horizontal

Los autores señalan que parte de las diferencias con los cálculos de Fundación Horizontal podría explicarse por las fuentes utilizadas, ya que el informe previo se basó en datos declarados por los municipios antes del traspaso, información que posteriormente fue corregida y completada.

Asimismo, advierten que en varios territorios el crecimiento de las dotaciones ya se venía produciendo durante la administración municipal, antes de la entrada en funcionamiento de los SLEP.

“La evidencia indica que no hay un aumento explosivo u homogéneo asociado automáticamente a la Nueva Educación Pública”, concluye la nota técnica, agregando que la evolución de las dotaciones depende en gran medida de las condiciones previas de cada territorio y de las necesidades específicas existentes al momento del traspaso.

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