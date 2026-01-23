Publicidad
Esta es la lista completa de los nominados a los Oscar 2026

Por : BBC News Mundo
Con un récord histórico de 16 nominaciones, entre ellas a mejor película, el thriller sobrenatural Sinners (“Pecadores”) se ha convertido en una de las grandes favoritas de cara a los premios Oscar de este año.

Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron este jueves la lista de nominados en las 24 categorías, que encabeza la cinta de vampiros del director Ryan Coogler, que aspira, entre otras, al reconocimiento a mejor película, mejor director y mejor actor.

Le sigue One Battle After Another (“Una batalla tras otra”), de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones.

O Agente Secreto (“El agente secreto”), del director brasileño Kleber Mendonça Filho, representará a América Latina en la disputa por la estatuilla dorada en varias categorías: mejor película, mejor película internacional, mejor actor y mejor casting.

Listado de películas más nominadas a los Oscar

La española “Sirat” también competirá por alzarse como el mejor filme internacional y por hacerse con el premio al mejor sonido.

La ceremonia de la 98ª edición de los galardones de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá lugar el 15 de marzo.

Ese día, el comediante estadounidense Conan O’Brien volverá a presentar la gala, que tendrá lugar en el teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles, California.

A continuación, la lista completa con los nominados a los Oscar 2026.

Lista de nominaciones

Mejor película:

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme – (“Marty Supremo”)
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • O Agente Secreto (“El agente secreto”)
  • Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Sinners (“Pecadores”)
  • Train Dreams – (“Sueños de trenes”)

Mejor actriz protagonista:

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te patearía”)
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Emma Stone – Bugonia
Jessie Bucley caracterizada de Agnes, la mujer de William Shakespeare, con una camisa roja y con las dos manos juntas y los dedos entrelazados, en una escena de Hamnet. Foto: Agata Grzybowska/Focus Features

Fuente de la imagen,Agata Grzybowska/Focus Features

Mejor actor protagonista:

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners (“Pecadores”)
  • Wagner Moura – O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Mejor actriz de reparto:

  • Elle Fanning – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Amy Madigan – Weapons (“La hora de la desaparición”)
  • Wunmi Mosaku – Sinners (“Pecadores”)
  • Teyana Taylor – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Leonardo DiCaprio caracterizado como su personaje, vestido con una camisa de cuatros, mira alertado al costado mientras sujeta el volante en una escena de "Una batalla tras otra".

Fuente de la imagen,Warner Bros Pictures

Mejor actor de reparto:

  • Benicio del Toro – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners (“Pecadores”)
  • Sean Penn – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Mejor dirección:

  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Joachim Trier – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Ryan Coogler – Sinners (“Pecadores”)
Primer plano de Timothée Chalamet, caracterizado como la estrella del tenis de mesa Mary Reisman, en una escena de Marty Supreme.

Fuente de la imagen,A24

Mejor guion original:

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident – (“Un simple accidente”)
  • Marty Supreme – (“Marty Supremo”)
  • Sentimental Value – (“Valor sentimental”)
  • Sinners – (“Pecadores”)

Mejor guion adaptado:

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Train Dreams – (“Sueños de Trenes”)
El actor brasileño Wagner Moura, caracterizado como Marcelo, su personaje en O Agente Secreto, auricular en la oreja en una cabina telefónica en una escena de la película.

Fuente de la imagen,VITRINE FILMES

Mejor canción original:

  • Dear Me – Diane Warren: Relentless
  • Golden – KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
  • I Lied to You – Sinners (“Pecadores”)
  • Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi
  • Train Dreams – Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejor banda sonora original:

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Sinners (“Pecadores”)

Mejor película internacional:

  • O Agente Secreto (“El agente secreto”) – Brasil
  • It Was Just an Accident (“Un simple accidente”) – Francia
  • Sentimental Value (“Valor sentimental”) – Noruega
  • “Sirat: Trance en el desierto” – España
  • The Voice of Hind Rajab – (“La voz de Hind Rajab”) – Túnez
Emma Stone caracterizada como Michelle Muller en Bugonia.

Fuente de la imagen,Universal

Mejor película de animación:

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor película documental:

  • The Alabama Solution (“Alabama: presos del sistema”)
  • Come See Me in the Good Light (“Abrázame en la luz”)
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor diseño de producción:

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Sinners (“Pecadores”)

Mejor maquillaje y peluquería:

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners (“Pecadores”)
  • The Smashing Machine (“La Máquina: The Smashing Machine”)
  • The Ugly Stepsister (“La hermanastra fea”)

Mejor diseño de vestuario:

  • Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • Sinners (“Pecadores”)
F1

Fuente de la imagen,APPLE TV

Mejor sonido:

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Sinners (“Pecadores”)
  • “Sirāt: trance en el desierto”

Mejor edición:

  • F1
  • Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Sinners (“Pecadores”)

Mejor fotografía:

  • Frankenstein
  • Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Sinners (“Pecadores”)
  • Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Elle Fanning (izquierda) e Inga Ibsdotter Lilleaas (derecha) posan en vestidos de gala en Cannes.

Fuente de la imagen,Getty Images

Mejores efectos visuales:

  • Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
  • F1
  • Jurassic World Rebirth (“Jurassic World: El Renacer”)
  • The Lost Bus (“A través del fuego”)
  • Sinners (“Pecadores”)

Mejor cortometraje de ficción:

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental:

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor casting:

  • Hamnet
  • Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • O Agente Secreto (“El agente secreto”)
  • Sinners (“Pecadores”)

Mejor cortometraje animado:

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan (“Plan de retiro”)
  • The Three Sisters

