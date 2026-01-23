Esta es la lista completa de los nominados a los Oscar 2026
Con un récord histórico de 16 nominaciones, entre ellas a mejor película, el thriller sobrenatural Sinners (“Pecadores”) se ha convertido en una de las grandes favoritas de cara a los premios Oscar de este año.
Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron este jueves la lista de nominados en las 24 categorías, que encabeza la cinta de vampiros del director Ryan Coogler, que aspira, entre otras, al reconocimiento a mejor película, mejor director y mejor actor.
Le sigue One Battle After Another (“Una batalla tras otra”), de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones.
O Agente Secreto (“El agente secreto”), del director brasileño Kleber Mendonça Filho, representará a América Latina en la disputa por la estatuilla dorada en varias categorías: mejor película, mejor película internacional, mejor actor y mejor casting.
La española “Sirat” también competirá por alzarse como el mejor filme internacional y por hacerse con el premio al mejor sonido.
La ceremonia de la 98ª edición de los galardones de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá lugar el 15 de marzo.
Ese día, el comediante estadounidense Conan O’Brien volverá a presentar la gala, que tendrá lugar en el teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles, California.
A continuación, la lista completa con los nominados a los Oscar 2026.
Lista de nominaciones
Mejor película:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme – (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- O Agente Secreto (“El agente secreto”)
- Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Sinners (“Pecadores”)
- Train Dreams – (“Sueños de trenes”)
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te patearía”)
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet – Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners (“Pecadores”)
- Wagner Moura – O Agente Secreto (“El agente secreto”)
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Amy Madigan – Weapons (“La hora de la desaparición”)
- Wunmi Mosaku – Sinners (“Pecadores”)
- Teyana Taylor – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners (“Pecadores”)
- Sean Penn – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
Mejor dirección:
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Joachim Trier – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Ryan Coogler – Sinners (“Pecadores”)
Mejor guion original:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident – (“Un simple accidente”)
- Marty Supreme – (“Marty Supremo”)
- Sentimental Value – (“Valor sentimental”)
- Sinners – (“Pecadores”)
Mejor guion adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Train Dreams – (“Sueños de Trenes”)
Mejor canción original:
- Dear Me – Diane Warren: Relentless
- Golden – KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
- I Lied to You – Sinners (“Pecadores”)
- Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi
- Train Dreams – Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor película internacional:
- O Agente Secreto (“El agente secreto”) – Brasil
- It Was Just an Accident (“Un simple accidente”) – Francia
- Sentimental Value (“Valor sentimental”) – Noruega
- “Sirat: Trance en el desierto” – España
- The Voice of Hind Rajab – (“La voz de Hind Rajab”) – Túnez
Mejor película de animación:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental:
- The Alabama Solution (“Alabama: presos del sistema”)
- Come See Me in the Good Light (“Abrázame en la luz”)
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor maquillaje y peluquería:
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners (“Pecadores”)
- The Smashing Machine (“La Máquina: The Smashing Machine”)
- The Ugly Stepsister (“La hermanastra fea”)
Mejor diseño de vestuario:
- Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor sonido:
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
- “Sirāt: trance en el desierto”
Mejor edición:
- F1
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
- Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Mejores efectos visuales:
- Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
- F1
- Jurassic World Rebirth (“Jurassic World: El Renacer”)
- The Lost Bus (“A través del fuego”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor cortometraje de ficción:
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental:
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- O Agente Secreto (“El agente secreto”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor cortometraje animado:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan (“Plan de retiro”)
- The Three Sisters
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.