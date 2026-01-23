Exposición “Agitando superficies” de Balmaceda Arte Joven

Visitas de martes a viernes, hasta el 29 de enero de 17:00 a 20:00 horas

Av. Pdte. Balmaceda n.° 1215 (metro Cal y Canto)

La sede Metropolitana de Balmaceda Arte Joven (BAJ) inaugura “Agitando superficies”, muestra que reúne las obras de cuatro artistas emergentes, quienes desde una mirada colectiva abordan temáticas coyunturales. La exposición puede visitarse de martes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, en Av. Pdte. Balmaceda n.° 1215 (metro Cal y Canto).

Abierta al público hasta el 29 de enero, la muestra tiene por objetivo acercar espacios artísticos y múltiples expresiones culturales a la ciudadanía, garantizando la diversidad de voces en el tejido sociocultural de Santiago y la reflexión en torno a temáticas vigentes, bajo la óptica sensible de artistas jóvenes pertenecientes al programa de residencias artísticas “Espacio BAJ, crea en comunidad”.

Tras nueves meses de investigación, experimentación y búsqueda artística, Catalina Huala, Pablo González, Laura Castañeda y Diamela Burboa, cierra un proceso intenso de creación con obras que entablan una mirada íntima, sensible y analítica del mundo actual. Se trata de un ejercicio de opuestos, profundidad y superficie, un diálogo constante que plantea una dinámica dual, en que lo visible tiende a vincularse con lo menos importante: lo suntuario, evidente o exterior.

“Agitando superficies” invita a atender las vibraciones y temblores de la superficie, y observar lo que sucede cuando convulsiona el cuerpo de lo visible y los conceptos binarios de figura-fondo o forma-contenido mediante las obras “Encantamientos para hacerse paisaje” de Castañeda, “Una nueve que aplana los cerros” de Gonzalez, “Amplificada” de Burboa y “Buscar – Encontrar – Perder” de Huala.

Respecto al trabajo desarrollo y su obra, Gonzalez comenta que “se busca subvertir los fines totalizantes y de control de las máquinas, en un espacio difuso, donde dispositivo y territorio se confunden. Es desde esta fisura, donde emerge una forma de conexión con la memoria”. Y agrega: “Las obras que resultaron del desarrollo del proyecto, proponen una nueva alternativa a mi trabajo como artista. Descubrí muchas cosas sobre lo que quiero comunicar y una variedad de nuevos lenguajes para hacerlo”.

Por otra parte, Huala pone énfasis en las posibilidades que abrió el programa de residencias artísticas “Espacio BAJ, crea en comunidad” para artistas emergentes. “Me permitió contar con el tiempo, el lugar y los recursos necesarios para dar forma a ideas que habían permanecido latentes durante años, esperando las condiciones para existir. En ese contexto de apoyo, pude sumergirme profundamente en mis procesos, habitar la duda, el ensayo y el error, avanzar y retroceder sin urgencia”.

En tanto, Castañeda, al estar en contacto con otras disciplinas, resalta el valor del intercambio de saberes. “Estas instancias abrieron preguntas sobre el rol del arte en relación con lo social, lo colectivo y lo situado, ampliando las formas de pensar y ejercer la práctica”.

Reseña artistas

Catalina Huala es artista visual, ha desarrollado su obra en torno a un imaginario de penumbras, borroso e incierto. Trabaja con medios análogos y digitales, buscando relaciones tanto materiales como simbólicas, donde se sumerge en sus más profundos pensamientos, evocando recuerdos e inquietudes.

Diamela Burboa es diseñadora integral, artista y educadora. Se especializa en el diseño de experiencias de aprendizaje y proyectos de investigación-creación en torno al cuerpo, el género y la sensibilidad cotidiana, invitando a explorar herramientas creativas para hacer la vida más vivible.

Laura Castañeda es una artista visual y educadora colombiana. La experiencia migratoria ha marcado su trabajo, llevándola a pensar en cómo situarse en nuevos territorios y en las estrategias de conexión y cuidado que surgen de esos desplazamientos.

Pablo González es artista visual. Por medio de diferentes operaciones visuales, que van desde la pintura a lo medial, su trabajo reflexiona sobre cómo la tecnología de nuestros días puede ser un dispositivo posible para imaginar nuestra relación con los territorios, la memoria y el paisaje.

El acceso a la exposición “Agitando superficies” es liberado y estará abierta al público hasta el 29 de enero, con reapertura en marzo.