Competencia para Bachelet: Trump propone a Infantino como próximo secretario general de la ONU

La carrera por la sucesión de António Guterres al frente de Naciones Unidas sumó un nuevo nombre y podría transformarse en una disputa con presencia chilena. Según el diario New York Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está promoviendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para asumir la secretaría general de la ONU.

De concretarse esa opción, el dirigente suizo se convertiría en uno de los competidores de la expresidenta Michelle Bachelet, quien también figura entre las candidatas para encabezar el organismo internacional una vez que concluya el mandato de Guterres a fines de diciembre.

De acuerdo con fuentes cercanas a Trump citadas por el medio estadounidense, el mandatario considera que Infantino, de 56 años, posee reconocimiento internacional y capacidad para generar consensos entre distintos sectores, cualidades que, a su juicio, lo convierten en una alternativa para liderar Naciones Unidas.

Esa valoración se habría fortalecido durante la organización del Mundial de 2026, certamen que tuvo como sedes a Estados Unidos, México y Canadá y donde ambos estrecharon su relación participando conjuntamente en diversas actividades oficiales. En diciembre, además, Trump recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA, entregado por el organismo presidido por Infantino.

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año. El proceso contempla que el candidato sea recomendado previamente por el Consejo de Seguridad, instancia donde Estados Unidos cuenta con poder de veto, para luego ser ratificado por la Asamblea General.

La eventual nominación de Infantino también se conoce en medio de la compleja relación que Trump ha mantenido con Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Durante sus administraciones, el mandatario retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, anunció la salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

En ese escenario, la definición del próximo secretario general enfrentaría a dos figuras con proyección internacional: el presidente de la FIFA, respaldado por Trump, y la expresidenta Michelle Bachelet, quien también integra el grupo de nombres que han surgido para suceder a António Guterres al frente de Naciones Unidas.