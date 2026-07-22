Biministro Alvarado evita responder a Mara Sedini: “Si mi respuesta es fome, lo lamento”

Las declaraciones de la exministra vocera Mara Sedini sobre presiones internas en La Moneda encontraron este martes una primera reacción desde el Gobierno, aunque sin entrar al fondo de sus acusaciones. El biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, optó por restar importancia a la controversia y aseguró que la prioridad del Ejecutivo sigue siendo la emergencia provocada por el sistema frontal.

Tras participar en una nueva reunión de la mesa técnica de Senapred, el ministro fue consultado por la entrevista concedida por Sedini al programa Sin Filtros, donde denunció presiones desde el denominado “segundo piso” y afirmó que una de las personas más influyentes del Gobierno le pidió modificar su forma de comunicar porque “este es el gobierno de los fomes”.

Alvarado explicó que no podía pronunciarse sobre esas declaraciones porque no había tenido oportunidad de ver la entrevista, debido a que se encontraba dedicado a la coordinación de las labores de emergencia.

“A ver, yo quisiera primero señalar que estoy aquí en Senapred porque estamos concluyendo una mesa técnica que dice relación con nuestra preocupación y dedicación a superar los temas de la emergencia. Por lo tanto, usted comprenderá que no he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y por lo tanto no puedo emitir un juicio de la misma sin conocerla”, señaló.

En un tono distendido, el ministro incluso aludió a una de las frases utilizadas por la exvocera durante la conversación televisiva. “Y si mi respuesta en ese sentido es fome, lo lamento, pero es la realidad”, comentó.

El secretario de Estado también descartó que las declaraciones de Sedini estén ocupando la atención del Ejecutivo y recalcó que el foco del Gobierno continúa siendo la respuesta frente a las consecuencias del sistema frontal.

“Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todas las personas. Y en ese sentido, si ella emite un comentario de esa naturaleza, será la propia Mara Sedini que tendrá que justificarlo o explicarlo, pero yo creo que no vale la pena comentarlo. Que estemos preocupados por eso, en ningún caso, estamos preocupados por la emergencia”, sostuvo.

Las palabras de Alvarado llegaron horas después de la reaparición pública de la exministra, quien, dos meses después de dejar el gabinete, afirmó que durante su gestión enfrentó una campaña de desprestigio y presiones desde el entorno presidencial.

En la entrevista, Sedini aseguró que una de las tres personas con mayor influencia dentro del Gobierno le pidió cambiar completamente su estilo de comunicación. “Este es el gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome”, relató que le dijeron, agregando que incluso le solicitaron “actuar” para adecuarse a ese estilo.

La exsecretaria de Estado también sostuvo que su independencia generó incomodidad al interior del Ejecutivo y del oficialismo, denunció intentos por limitar su autonomía como ministra y aseguró que recibió presiones de dirigentes políticos para designar personas en cargos de confianza. Según afirmó, tras negarse a esas solicitudes comenzaron las críticas públicas hacia su gestión desde sectores oficialistas.