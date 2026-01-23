Gabriel Urzúa, actor “Del teatro, si bien no se vive, sí se sobrevive”

Desde el camarín del Teatro Municipal de Las Condes, Gabriel Urzúa reflexiona sobre una carrera que hoy lo sitúa en el centro de la escena teatral chilena. Con dos obras de alto impacto en el Festival Teatro a Mil, Cautivo y Estampida Humana, Urzúa busca profundizar a través del teatro en la memoria política del país.

En “Cautivo”, una obra escrita por María Gracia Omegna que aborda un momento crítico de la transición chilena: los últimos operativos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a inicios de los 90, Urzúa interpreta a Beto, un personaje inspirado en la figura de Palma Salamanca, involucrado en el asesinato de Jaime Guzmán. Para el actor, el valor de la obra no radica en la idealización, sino en la capacidad de problematizar figuras históricas complejas.

Al respecto, Urzúa entrega una profunda reflexión sobre la mirada humana hacia estos personajes: “Tengo la sensación de que ha habido igual un cambio fuerte en el teatro respecto a eso… hoy día esta obra yo creo que se inscribe en esa idea de generar una problemática, poner en el público una pregunta, no un panfleto ni un discurso, sino que más bien cómo podemos tratar este tema. ¿Fue necesario que ellos se enfrentaran a la policía en dictadura? ¿Fue necesario que ellos siguieran haciendo estos golpes después de democracia realmente? ¿Son héroes realmente, son seres humanos que no tienen lugar? Podría el país haberse hecho cargo, por ejemplo, de estos gallos, como ocurrió en otros países donde les dieron un trabajo y no los dejaron abandonados. Si realmente fue importante su trabajo en dictadura, ¿por qué no haberles dado un espacio y no solo les quedó un futuro incierto en la clandestinidad? Siguieron haciendo operaciones, secuestros, porque quizás no tenían otra posibilidad. Y eso yo creo que también es una pregunta maravillosa de la obra: cuántas veces uno le da la posibilidad al otro de ser humano a pesar de haberse equivocado o a pesar de que el contexto era uno y después cambió”.

Paralelamente, Urzúa continúa su trabajo de 15 años con la compañía Bonobo en “Estampida Humana”, la quinta propuesta escénica de un colectivo que ha explorado la “trilogía de la barbarie”. La obra propone una visión de un futuro “secuestrado”, donde la idea de un colectivo ha desaparecido, todo bajo el lente de una comedia negra que incomoda al espectador.

La propuesta de Bonobo, según explica el actor, busca que el “sentido común de la obra vaya viajando” a través de personajes llenos de matices.

“En Bonobo cada uno de nosotros que pertenecemos al elenco proponemos un personaje que sirve para que el sentido común de la obra vaya viajando. Entonces, uno está de acuerdo con un personaje, pero después te das cuenta que en verdad también tiene otra un matiz que te hace sentir no de acuerdo. Y creo que pasa lo mismo con el humor de la obra de esta y de todas las obras de Bonobo, que en el fondo están invitados los espectadores a vivir una comedia en la que se están riendo de algo que quizás un par de minutos después te vas a dar cuenta que es horroroso y que está muy equivocado, que tú mismo te hayas reído de lo que te reíste”, sostiene.

“Del teatro se sobrevive”

A pesar de su éxito y de ser uno de los actores más recurrentes en los elencos nacionales, Urzúa es honesto sobre la precariedad de la industria. Su participación en televisión no responde a un deseo artístico primario, sino a una necesidad material ineludible.

Sobre la lucha por mantenerse vigente en el arte mientras se cubren las necesidades básicas, Urzúa declara:

“Siento que generar recursos para un arte colectivo es supercomplejo… Yo sí de verdad que estoy, por ejemplo, en ese programa de ‘Fiebre de Baile’, que estoy muy agradecido de estar y he aprendido mucho y todo, pero solo estoy por necesidad, una necesidad económica. No tiene otro impulso en verdad, y así las cosas que puedan salirme las voy recogiendo todas. Me siento supercontento por la carrera que he tenido, pero jamás he podido elegir, por ejemplo, un trabajo. Siempre primero está la necesidad económica de cubrir… tengo una hija, entonces obviamente necesito recursos y si esos recursos aparecen, entonces puedo trabajar en obras de teatro que no me van a dar esos recursos, pero sí van a mantener mi espíritu arriba. Yo diría que del teatro, si bien no se vive, sí se sobrevive. El teatro a mí me ha dado una base eterna y estoy muy feliz que no me suelte y también me doy cuenta cómo yo no lo suelto”, reflexiona.

Incertidumbre política

Frente al panorama político y el inicio de un nuevo gobierno de ultraderecha que genera dudas en el sector cultural, Urzúa mantiene una postura de cautela pero con una esperanza basada en la historia del oficio. Para él, el teatro ha florecido siempre en los márgenes y bajo presión.

“Yo creo que el valor más bacán de la obra [Cautivo] es que problematiza sobre la figura de los frentistas… e instala la pregunta de qué sentido tiene seguir con esta guerra. Creo que es supercontingente cuando se ha polarizado mucho la visión país, al menos en el papel, porque al parecer como que las candidaturas se presentan como un personaje, pero luego en la administración empieza otro… Yo tengo cierta esperanza de que pase un poco lo mismo con Kast… que quizás no sea tan así. La obra propone que discutamos sobre esto, que no nos paremos en una mirada polar, sesgada, rotulada, sino que más bien abramos preguntas, veamos los matices que hay, y actuemos desde ahí en el fondo”.