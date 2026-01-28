Estado de Chile postulará la tradición del Canto a lo Poeta a la Lista Representativa del Patrimonio

Tras la realización de la Jornada Nacional de Canto a lo Poeta, efectuada este fin de semana en el Santuario Padre Hurtado de Estación Central, la comunidad de cultores y cultoras validó de manera participativa el expediente de postulación del Canto a lo Poeta a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, candidatura que será asumida oficialmente por el Estado de Chile.

El Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile (CNCAP), había determinado en su sesión ordinaria N° 44 del viernes 28 de marzo de 2025 que la próxima expresión cultural que el Estado de Chile postulará a dicha Lista será el Canto a lo Poeta. Se trata de una tradición poético-musical, basada en la memoria y la improvisación, identitaria de la cultura rural y semirrural que pervive hasta hoy en campos y poblados de Chile.

La Jornada Nacional de Canto a lo Poeta permitió consolidar el trabajo desarrollado entre el Estado y la comunidad cultora, ratificando los principales contenidos del expediente y recogiendo observaciones, miradas territoriales y lineamientos para las siguientes etapas del proceso de postulación ante la UNESCO.

Un anhelo comunitario que se transforma en candidatura de Estado

La postulación que asumirá el Estado de Chile responde a una aspiración largamente trabajada por cantores y cantoras. Estas conversaciones comenzaron al interior de la comunidad en 2013 y se formalizan a través de una Carta de Solicitud ingresada en 2022 a la Secretaría Técnica de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat).

Esta intención de candidatura fue ratificada por todos los participantes en el segundo Encuentro Nacional de Cantores a lo Poeta, efectuado en noviembre de 2022 en la comuna de Lolol. Desde entonces, se ha desarrollado un proceso de construcción conjunta que ha tenido como principio central la participación activa y el liderazgo de la propia comunidad.

En los últimos dos años se ha trabajado de manera colaborativa la metodología para la elaboración del expediente y se han elegido representantes comunitarios para su desarrollo. Un trabajo que hoy se materializa en la validación del expediente, firmado durante la jornada de este fin de semana.

Estas jornadas tienen como finalidad aunar criterios y voluntades en una tradición muy amplia y diversa, con particularidades y diferencias específicas en cada territorio, resguardando los lineamientos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 de la UNESCO, especialmente en lo que refiere a la participación más amplia posible de las comunidades en todas las etapas de elaboración del expediente de candidatura.

Para la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Kudo, esta postulación viene a ser la justa culminación de un trabajo de muchos años: “Este es el fruto de un trabajo colaborativo donde la comunidad ha tenido un rol protagónico, que es justamente lo que nos mandata el marco ético de la UNESCO. Es así como el Canto a lo Poeta es una expresión señera y de profundo rescate del patrimonio identitario del país, donde poesía y memoria se encuentran para contarnos el devenir de Chile desde los albores de nuestra historia, hace ya 400 años. Y que está presente a través de la transmisión que se ha realizado de familia en familia, pero también donde la comunidad ha trabajado a través de la transmisión, de la formación y con cada persona que se ha sentido convocada a encontrarse o reencontrarse con esta tradición que escucharon de sus abuelos, bisabuelos y así hacia atrás. Y es justamente este patrimonio inmaterial el que hoy da un paso mayor para el reconocimiento mundial, con esta candidatura que no es solo de ustedes, es de todo un país que los reconoce y acompaña”, señaló en el inicio de la jornada desarrollada en Estación Central.

En opinión de Fidel Améstica, poeta y guitarronero de Pirque, este nuevo paso en el proceso de postulación “es un impulso de esperanza en una solicitud que se viene trabajando desde 2013 y que hoy vive el cierre de esta etapa de la postulación, y que presenta la redacción definitiva del expediente que va a la UNESCO, donde se ve graficado un puente entre la comunidad de Canto a lo Poeta y el Estado de Chile, generando un poco más de cohesión entre nosotros mismos como comunidad. Esperamos que este trabajo arduo y esperanzador, al mismo tiempo, traiga este reconocimiento a una expresión que rescata el patrimonio y la expresión de Chile”.

Previo a las sesiones del CNCAP, la propuesta de la comunidad cultora fue analizada por el Comité Asesor en Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que recomendó su aprobación al órgano consejero del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y se espera que en marzo próximo se haga el ingreso ante los organismos validadores de la UNESCO de la solicitud correspondiente para su tramitación.

Acerca del Canto a lo Poeta

El Canto a lo Poeta es una tradición poético-musical a la que pertenecen las modalidades expresivas de Canto a lo Divino (de carácter netamente devocional) y Canto a lo Humano (de carácter mundano). El cantor o cantora a lo poeta es la persona que domina en gran medida estas facetas, combinando memoria, improvisación, manejo de repertorios y habilidades musicales y poéticas.

Si bien históricamente esta práctica ha sido desarrollada principalmente por hombres, han existido y existen mujeres que han llevado el Canto a lo Poeta a uno de los lugares más altos de la cultura popular chilena, siendo reconocidas como algunas de las principales salvaguardadoras y transmisoras de la tradición

En cuanto a su origen y desarrollo, aunque comienza a situarse y diseminarse durante la conquista española en América, es en Chile -a lo largo de más de 400 años- donde se asienta, toma fuerza y adquiere rasgos singulares que la proyectan como una tradición propia. Estas singularidades se expresan en lo musical (tonadas o entonaciones), en lo instrumental (guitarrón chileno y guitarra traspuesta) y en los modos de representación (como el canto en rueda).

El Canto a lo Divino no solo se ha mantenido, sino que ha prosperado y florecido en Chile, incluso cuando en otras latitudes del continente se ha perdido completamente. En la actualidad, el Canto a lo Poeta se desarrolla principalmente entre los valles del Norte Chico y la zona central de Chile, existiendo presencia de cultores y cultoras, de manera excepcional, en otras regiones del país.