“Una gran pérdida para la poesía y literatura chilena”: falleció el poeta Germán Carrasco

El poeta Germán Carrasco falleció a los 54 años, según informó este lunes Editorial Aparte.

“Hasta siempre, Germán Carrasco, gracias por habernos dado el privilegio de conocer de cerca tu obra. Hoy la literatura chilena vio partir a una de sus mentes más brillantes”, indicó la editorial.

Carrasco fue autor, entre otros, de los libros de poesía La insidia del sol sobre las cosas, Calas, Clavados, Ruda, Mantra de remos, Metraje encontrado y Pumas en la Alameda, y de los libros de prosa Retrato de la artista niña y otros escritos, A mano alzada y Prestar ropa.

“Perdemos al poeta por excelencia de mi generación. Siempre me pareció una poesía fascinante, rockera, sorpresiva, lúcida. Hizo de la dialectalidad y la duda, un arte poética. Además de una voz muy necesaria en estos tiempos complejos. Pierdo a un entrañable amigo, a un gran poeta cuya obra trascendera, nunca perderá su latencia”, afirmó el escritor Óscar Barrientos a El Mostrador.

En sentido similar se manifestó el escritor Rodrigo Ramos Bañados.

“Una gran perdida para la poesía y literatura chilena, lo de Germán. Duele que se fuera. Un poeta con una sensibilidad única para traspasar el universo del barrio, de su gente, a la poesía. Un escritor que tuvo esa perspectiva social, para hablar del nosotros y no del yo. En lo personal, lo conocí en Iquique, donde él había sido invitado al encuentro poético Matute. De ahí mantuvimos contacto vía mail y redes sociales, aunque alguna vez nos encontramos en Santiago. Le interesaba el norte y la convivencia de las personas con el inmenso desierto. Tuvo ganas de hacer un taller de poesía en Antofagasta, adentrarse en el territorio, pero no se concretó lamentablemente”.

Carrasco​ estudió Lengua y Literatura Inglesa en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Fue parte del taller de la Fundación Pablo Neruda.

Obtuvo, entre otros, los premios Jorge Teillier (1997, por La insidia del sol sobre las cosas), Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2001, por Clavados), Mejores Obras Literarias Publicadas 2002 por Calas (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Santiago), Beca de la Fundación Andes (2003), Premio Pablo Neruda (2005) y Premio Mejores Obras Literarias Publicadas 2011, por Ruda (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).

Su velorio se realizará en Carrasco Hermanos (Av. Independencia 1619) durante el día hasta las 21:00 horas, y su funeral será el martes.