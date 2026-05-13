La Armada puso a prueba su capacidad de respuesta en emergencia médica en el Estrecho de Magallanes

Una operación aeromédica de emergencia desarrollada en aguas australes volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de la Armada de Chile en el Estrecho de Magallanes, una de las rutas marítimas más complejas y estratégicas del extremo sur del continente.

El operativo se extendió por casi 24 horas y permitió evacuar a un tripulante filipino en estado crítico desde la motonave Vela, buque mercante que navegaba con rumbo sur en cercanías de la boca occidental del Estrecho de Magallanes.

La emergencia activó el despliegue del helicóptero naval N-57 del Grupo Aeronaval Sur, perteneciente a la jurisdicción de la Tercera Zona Naval. La aeronave se trasladó hasta las coordenadas informadas por el mercante para ejecutar la maniobra de rescate en altamar.

Una vez sobre la embarcación, el helicóptero realizó un vuelo estacionario que permitió el descenso de enfermeros aeronavales a la cubierta del buque. Posteriormente, el paciente fue estabilizado y evacuado mediante camilla, siendo izado al helicóptero a través de la grúa de rescate.

Tras concretar la extracción, el tripulante fue trasladado hasta Punta Arenas y entregado a personal del Hospital Clínico de Magallanes, donde ingresó en condición estable.

Más allá de la emergencia médica, la operación volvió a evidenciar la importancia de mantener capacidades permanentes de respuesta aeronaval en el Estrecho de Magallanes, corredor marítimo clave para la conectividad y navegación internacional en el extremo austral.

El tránsito constante de embarcaciones mercantes, científicas y turísticas en aguas australes exige capacidades logísticas y operativas capaces de responder ante emergencias en zonas aisladas y de difícil acceso, transformando este tipo de despliegues en un componente relevante para la seguridad marítima y la proyección soberana del territorio austral chileno.