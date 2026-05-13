Kast admite costo político por bencinas: “Sabíamos que iba a bajar el apoyo”

El Presidente José Antonio Kast reconoció que La Moneda anticipaba el costo político que tendría el alza histórica en el precio de las bencinas aplicada a pocas semanas del inicio de su gobierno, pero defendió la medida como una decisión de responsabilidad fiscal.

Las declaraciones las realizó durante una actividad de la Cámara Chilena de la Construcción, en medio de la discusión de la Ley de Reconstrucción y de los cuestionamientos a la estrategia económica impulsada por el Ejecutivo.

“Por eso asumimos el riesgo de transferir el costo de la bencina; sabíamos lo que iba a pasar. Yo el primero: que iba a bajar de 60 a 40 puntos. Eso es responsabilidad política”, afirmó el Mandatario.

El ajuste en los combustibles se concretó el pasado 26 de marzo, apenas dos semanas después de iniciado el gobierno, cuando las gasolinas registraron alzas de hasta $370 por litro y el diésel llegó a incrementos cercanos a $580.

Desde entonces, el impacto en el costo de vida y en el presupuesto familiar se transformó en uno de los principales focos de tensión para la administración de Kast.

El Presidente defendió la decisión argumentando que el Ejecutivo optó por sincerar el costo fiscal asociado a los mecanismos de contención de precios utilizados en años anteriores.

Según planteó, el Gobierno privilegió reducir la presión sobre las cuentas públicas aun cuando eso implicara una caída en los niveles de apoyo ciudadano.

“Podríamos haber pedido los mismos 3 mil millones que el gobierno anterior para la crisis de Ucrania”, sostuvo, en referencia a las medidas aplicadas durante la administración de Gabriel Boric frente al alza internacional del petróleo.

Kast agregó que, pese al impacto político de las medidas, su administración mantiene niveles de respaldo superiores a los registrados por el gobierno anterior en su etapa final.

“Aunque no lo crean, habiendo gastado todo llegó a la cuenta pública con un 30% de adhesión y yo todavía tengo un honroso 40, pero sin haber malgastado los recursos públicos y hablando con la verdad”, afirmó.