El colombiano Simón Mesa llega a los Goya con ‘Un poeta’ “disfrutando del proceso”

El cineasta colombiano Simón Mesa Soto se muestra emocionado porque ‘Un poeta’ sea una de las aspirantes al Premio a la Mejor Película Iberoamericana en los Goya, una candidatura que, junto a su equipo, asumen con “una actitud de disfrutar el proceso” después de haber pasado “por tantos momentos”.

‘Un poeta’, competirá en la próxima edición de los Premios Goya, que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona, con ‘Belén’, de Dolores Fonzi (Argentina); ‘La misteriosa mirada del flamenco’, de Diego Céspedes (Chile); ‘La piel del agua’, de Patricia Velásquez (Costa Rica), y ‘Manas’, de Marianna Brennand (Brasil).

“Todo este año ha sido para nosotros de disfrutar como la audiencia se apropiaba de la peli, la hacía suya, y ha sido muy bello. Por eso nosotros, o por lo menos yo en lo personal, ya nos dimos por bien servidos”, asegura Mesa Soto (Medellín, 1986) en una entrevista telefónica con EFE.

‘Un poeta’ ha conectado con mucha gente en su exhibición en diferentes lugares, y “digamos que para los Goya, algo muy importante para nosotros es que es una representación sobre todo de la construcción del cine en nuestro país, de las películas que hacemos en Colombia”, explica el cineasta.

“Que ese cine llegue cada vez más a espacios que tengan valor, y la Academia de Cine de España lo es, y vamos a estar muy contentos de estar ahí”, añade.

Y también, explica el cineasta colombiano con tono alegre, “mi mamá también lo está, porque ella ama los programas de televisión españoles, sobre todo los del corazón, y me pregunta si me va a poder ver y en qué canal lo emiten”.

Ambientada en Medellín y rodada en película de 16 milímetros, la cinta narra en tono de comedia social la vida de Restrepo (Ubeimar Ríos), un poeta frustrado y melancólico que busca redención al conocer a Yurlady (Rebeca Andrade) una joven talentosa en la escritura.

Precisamente por ese tono de comedia, Mesa Soto asegura que esperaban detractores, “pero no ha habido tantos, la gente acepta la comedia, acepta reírse de los temas que tenemos como sociedad”, afirma.

“Todo este año ha sido muy bello, nos hemos dado cuenta de que hemos conectado con mucha gente”, reitera el director y productor de la cinta sobre la trayectoria de la película que “ha desbordado nuestras expectativas”.

Un trabajo enorme con “efecto positivo”

Y es que el año en el que ‘Un poeta’ ha transitado entre festivales – ganó el Premio del Jurado en Cannes y el Horizontes Latinos en San Sebastián, entre otros galardones – ha sido “bastante agotador”, dice Mesa Soto.

Y recientemente el equipo ha pasado unos 15 días en Estados Unidos para el estreno de la película allí, lo mismo que en Francia.

“Hicimos un trabajo muy grande, nos dimos a la tarea Ubeimar (Ríos, protagonista de la cinta) y yo”, explica el cineasta, que asume que, aunque tiene algún nuevo guión en mente – un par de ellos surgidos en plena pandemia del Covid – necesitaba parar y descansar.

“Todavía necesito tiempo para estar en mi casa para enfrentar nuevos proyectos”, dice Mesa Soto sobre sus próximos trabajos en los que lo que tiene claro es que estará Ríos de alguna forma: “Quizá no en un papel protagónico, pero mi intención es que esté”.

Y revela que sus proyectos salen de “ejercicios terapéuticos”, en los que “uno indaga por su propia vida”. “Tengo guiones escritos, pero uno siente cuál es el momento para ellos. Trabajo con actores, pensar en actores al mismo tiempo me encanta”, dice sobre su manera de visualizar sus guiones.

La cuna artística de Medellín

Sobre su ciudad natal, Medellín, cuna de reconocidos artistas, el cineasta reconoce que quizá existe allí un ADN de ambición por la creación, ya que de la ciudad colombiana han salido poetas, escritores, cantantes o cineastas.

“Hemos vivido cosas tan profundas que tenemos una materia prima importante para expresarnos. La juventud está muy viva y transgresora, ahora y siempre. Hay una necesidad en la creación artística muy grande”, afirma.

Y en esa cercanía creativa surgió ‘Un poeta’. “El cineasta se nutre de personas y paisajes que le rodean”, asegura.