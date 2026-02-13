“La Remolienda” vuelve a Mori Vitacura con humor, poesía y memoria del teatro chileno

Dirigida por Hernán Vallejo y presentada por la compañía La Originaria, “La Remolienda” regresa a Mori Vitacura con una nueva temporada, del 26 de febrero al 7 de marzo, con funciones de jueves a sábado a las 20.30 horas, como parte del XIV Encuentro de Comedias del espacio.

Tras cinco años de viudez, Nicolasa decide bajar al pueblo junto a sus tres hijos para que conozcan la vida moderna y encuentren posibles parejas. Sin saberlo, llegan a la casa de remolienda del lugar, donde los jóvenes se enamoran de tres mujeres que, con humor y decisión, están dispuestas a luchar por ese amor sin prejuicios. A partir de este equívoco, la obra despliega una comedia de enredos marcada por la magia, el humor y el espíritu comunitario.

Esta versión pone en valor el carácter poético y popular del texto de Sieveking, retratando con sensibilidad las costumbres, el lenguaje y las relaciones humanas del mundo rural chileno. La puesta en escena destaca por su respeto al texto original y por una interpretación coral que enfatiza el ritmo, la musicalidad y el humor de la obra.

El elenco está compuesto por Bárbara Santander, Juan Carlos Maldonado, Katty Kowaleczko, Enoe Coulón, Alex Vidal, Ángela Vallejo, Marcela Espinoza, Jacob Reyes/ Marco Rebolledo, Cristián Gajardo, Sebastián Trincao, Josefa López y Max Meriño, quienes dan vida a una galería de personajes entrañables que han trascendido generaciones.

Con una duración de 85 minutos, este montaje es una oportunidad para reencontrarse con una parte fundamental del patrimonio teatral chileno, que sigue dialogando con el presente desde el humor, la poesía y la memoria colectiva.

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori, con un 30% de descuento para clientes Banco Itaú y un 20% para socios de LT Beneficios y Claro Club.

LA REMOLIENDA

Fecha: Del 26 de febrero al 7 de marzo

Horario: De jueves a sábado, a las 20.30 hrs

Lugar: Mori Vitacura (Av. Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 85 minutos

Edad recomendada: +12 años

Ficha artística: Autor: Alejandro Sieveking | Dirección: Hernán Vallejo | Producción: Ángela Vallejo | Dirección artística: Hernán Vallejo | Elenco: Bárbara Santander, Juan Carlos Maldonado, Katty Kowaleczko, Enoe Coulón, Alex Vidal, Ángela Vallejo, Marcela Espinoza, Jacob Reyes/ Marco Rebolledo, Cristián Gajardo, Sebastián Trincao, Josefa López y Max Meriño | Compañía: La Originaria | Sonido e iluminación: Lolo Parra | Música: Víctor Cáceres.