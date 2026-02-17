Diego Céspedes: “Estar en los Goya es como una invitación a una celebración familiar”

El cineasta chileno Diego Céspedes siente que su presencia en la próxima edición de los Premios Goya, el 28 de febrero en Barcelona, encabezando el equipo de ‘La misteriosa mirada del flamenco’, candidata a la Mejor Película Iberoamericana, es “como una invitación a una celebración familiar”.

“Es genial estar, siempre lo digo, en el mundo audiovisual español que me ha abrazado mucho. Mi segundo proyecto lo empecé a escribir en España, he vivido en Madrid, en Donosti (San Sebastián), y tengo muchos amigos allí. Me siento muy cercano al audiovisual español”, afirma Céspedes (Santiago de Chile, 1995) en una entrevista con EFE.

Por eso, asegura, el Goya “no es un premio ajeno, es un premio que conozco, que entregan personas a las que respeto y con las que, en muchos casos, comparto camino. Se siente como una invitación a una celebración familiar”.

‘La misteriosa mirada del flamenco’ competirá por el galardón a la Mejor Película Iberoamericana con ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto (Colombia); ‘Belén’, de Dolores Fonzi (Argentina); ‘La piel del agua’, de Patricia Velásquez (Costa Rica), y ‘Manas’, de Marianna Brennand (Brasil).

Sobre sus competidoras, el cineasta destaca tres “con recorridos muy sólidos”: “‘Un poeta’, que empezó su camino en Cannes junto a la nuestra y es una película muy potente, ‘Belén’, una producción de Amazon con una gran difusión, y la nuestra, que ha tenido un recorrido internacional increíble y una conexión fuerte con el público español”.

La película chilena se ha presentado en varios festivales este año, aunque para Céspedes el más importante fue el de Cannes, donde fue galardonada con el premio Un Certain Regard (Una cierta mirada), una sección, dice, “que siempre admiré profundamente, porque está dedicada a nuevas voces. Yo había ido allí con cortos y soñaba con mostrar un largometraje. Ganar fue un subidón enorme, un orgullo para mí, el elenco y todo el equipo”.

Generar “pequeños cambios”

En la cinta -coproducida junto a Francia, Alemania, España y Bélgica y ópera prima de Céspedes- el cineasta ​bucea en el Chile de los 80 y plantea, a través de la mirada de una niña, Lidia, (Tamara Cortés), la llegada y propagación del VIH en el país y las contradicciones de lo socialmente aceptado con la realidad.

La relación entre Lidia y Flamenco (Matías Catalán) atraviesa este largometraje con tintes de western, en el que el odio y la contradicción se mezclan con el amor y la ternura.

“Es una película que, en tiempos tan polarizados, no es necesariamente de consenso general. Habla de un mundo que para algunas personas es desconocido, y eso genera distancia. Pero el hecho de que haya atravesado un camino complejo y aun así haya conectado, para mí es mérito del elenco y del equipo”, afirma el director, que destaca la fuerza humana de las actrices.

Y, “quizá no cambia el mundo de golpe, pero sí genera pequeños cambios, y eso me llena de orgullo”, valora.

Rompiendo moldes

Céspedes cree que ‘La misteriosa mirada del flamenco’ “rompe esquemas narrativos y temáticos, y eso no siempre es lo más cómodo. Aún así -añade- la respuesta del público ha sido intensa”.

En las proyecciones a las que ha asistido se mezclan las lágrimas y las risas: “Cuando el espectador deja de lado prejuicios y simplemente ve a una madre, a una tía, a una familia, conecta. No hay que pertenecer a una comunidad concreta para emocionarse, basta con ser persona”.

Y cuestiona la etiqueta de “cine queer” como categoría aislada. “No es un género. Son historias humanas. La orientación o identidad de los personajes no debería encasillar las películas”.

Por eso uno de los aspectos que más satisfacción le produce es el efecto que el proyecto ha tenido en sus actrices, muchas de ellas pertenecientes a la comunidad trans.

“El mundo de la actuación es precario para cualquiera, imagina para ellas”, explica y señala que tras la película todas han vuelto a trabajar y cuentan ahora con representación profesional: “Eso me satisface más que cualquier premio”.

Tras su periplo por los festivales, ‘La misteriosa mirada del flamenco’ se estrenará en Chile el 12 de marzo, y Céspedes admite que no espera unanimidad: “Sé que no todo serán flores. Pero si llegan tomates, haremos salsa”, dice con ironía.